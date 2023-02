Nouveau Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition : tout savoir sur les nouvelles lunettes intelligentes de la marque

Les Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition sont les premières lunettes de réalité augmentée sans fil du géant chinois avec un écran de qualité « rétine ».

Voici les Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition, les nouvelles lunettes de réalité augmentée du géant chinois

Moins de 24 heures après avoir présenté ses nouveaux fleurons, la Xiaomi 13, sa nouvelle smartwatch, la Xiaomi Watch S1 Pro, et ses nouveaux écouteurs premium, les Xiaomi Buds 4 Pro, le géant chinois a profité de sa présence au MWC 2023 pour se lancer des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires et innovantes baptisées Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition.

Ensuite, nous révélons tous les détails des nouvelles lunettes de réalité virtuelle de Xiaomi, qui se distinguent par leur conception sans fil et leur très faible latence.

Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition : toutes les informations

Si nous commençons par analyser sa conception, il convient de noter que les nouvelles lunettes intelligentes de Xiaomi sont constituées de matériaux légers tels qu’un alliage de magnésium et de lithium, une série de pièces en fibre de carbone et une batterie d’anode siloxygène créée par le fabricant chinois lui-même qui se traduisent à un poids de seulement 126 grammes.

Les Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition sont les premières lunettes de réalité augmentée de la firme chinoise équipées d’un écran adaptatif au niveau de la rétine qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement. Pour cela, ces lunettes disposent d’un guide de lumière capable d’effectuer une réfraction complexe de la lumière dans un volume limité et, ainsi, le contenu affiché sur l’écran est réfléchi sur trois surfaces à l’intérieur des prismes dudit guide.

En ce sens, il faut également souligner que la conception du module optique de ces lunettes intelligentes minimise la perte de lumière et génère des images si claires qu’elles ont une luminosité allant jusqu’à 1 200 nits. De même, ces lunettes de réalité augmentée sont équipées de lentilles électrochromiques capables de s’adapter à différentes conditions d’éclairage, qui génèrent un mode d’assombrissement qui offre une expérience immersive unique lors de la visualisation de contenu.

Un autre des points forts de la Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition est que nous avons affaire à des lunettes sans fil qui ont été développées sur la plate-forme Snapdragon® XR2 Gen 1, ce qui leur permet d’offrir une latence sans fil de seulement 3 ms entre le smartphone et lunettes et une connexion sans fil avec une latence de liaison complète de seulement 50 ms, ce qui est comparable aux solutions filaires.

En plus de tout ce qui précède, les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Xiaomi disposent également d’une série de micro-gestes qui vous permettent d’interagir avec l’environnement de manière très précise d’une seule main. Pour ce faire, la firme chinoise utilise les articulations des doigts de l’utilisateur comme zone de reconnaissance gestuelle et ainsi, par exemple, si vous dirigez la deuxième articulation du majeur vers la deuxième articulation de l’index, vous représentez la direction vers le haut et si vous faites glisser le pouce, vous pouvez entrer et sortir des applications.

À des fins pratiques, le Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition vous permettra de gérer toutes sortes d’appareils intelligents à travers des scènes de réalité augmentée, en pouvant, par exemple, regarder une lampe et utiliser des gestes spatiaux pour appuyer sur un bouton virtuel pour l’allumer l’allumer ou l’éteindre Ces lunettes intelligentes se soucient également de la qualité sonore, car elles intègrent une expérience audio spatiale qui vous permettra de relier des haut-parleurs virtuels à l’environnement réel.

Le Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition sera disponible en une seule version couleur titane et en trois tailles de pont nasal. A ce propos, il faut savoir que ces lunettes de réalité augmentée disposent également d’accessoires comme un clip myopie amovible, idéal pour les personnes ayant cette déficience visuelle.

Ces lunettes ne sont compatibles qu’avec les appareils prêts pour Snapdragon Spaces et, pour le moment, ni leur disponibilité ni leur prix n’ont été révélés.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

