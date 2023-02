L’enceinte Bluetooth ultime : batterie 26h, étanche et charge rapide, baisse de 40%

Son portable haut de gamme et puissance sublime, avec IP67 et 4 haut-parleurs intégrés.

Ce haut-parleur HUAWEI peut être lié à d’autres pour former un excellent système audio.

Êtes-vous à la recherche d’une enceinte sans fil à emporter à la plage, à la piscine ou pour organiser une fête au sous-sol avec vos amis et votre famille ? Cette enceinte HUAWEI est la meilleure que vous puissiez acheter pour 149,89 euros sur Amazon. Il se situe au niveau d’autres modèles d’entreprises spécialisées dans le son haut de gamme comme Bose, Sony et Bang & Olufsen, mais pour beaucoup moins d’argent. Sur le site Web de HUAWEI, ils l’ont pour 149 euros en ce moment, donc l’offre d’Amazon est encore plus juteuse.

Bien qu’il s’agisse d’une enceinte disponible en deux couleurs, aujourd’hui seule la noire est en vente. C’est un haut-parleur super résistant à l’eau et à la poussière, avec une puissance énorme, un niveau sonore élevé et une batterie pour plus d’une journée complète d’utilisation continue. Si vous n’avez pas besoin d’une enceinte avec assistant virtuel et que vous recherchez uniquement la puissance, la qualité et l’autonomie, c’est votre prochain achat.

HUAWEI Sound Joy

Achetez le haut-parleur HUAWEI ultime avec une réduction de 40 %

Voulez-vous un son de qualité supérieure dans un si petit appareil ? HUAWEI a plusieurs haut-parleurs à vendre, mais aucun n’est aussi puissant et bon que celui-ci. Ils sont en rupture de stock sur leur site officiel et sur Amazon avec cette offre. Sur le marché actuel, il existe de nombreux haut-parleurs Bluetooth à utiliser avec votre mobile ou avec votre téléviseur, si vous préférez. Vous pouvez choisir d’acheter une autre enceinte d’une marque plus reconnue dans le son, mais vous obtiendrez une qualité très proche de celle de ce HUAWEI Sound Joy.

Cette enceinte a un poids approximatif de 680 grammes, mesure 20 cm de hauteur et 7,3 cm de largeur. C’est comme un verre de cubata un peu plus large que la normale. À l’intérieur, il dispose de la technologie Bluetooth 5.2 à faible consommation et peut également être connecté via un câble Jack 3,5 mm uniquement avec les ordinateurs portables HUAWEI (pour l’instant). C’est un appareil très résistant, avec un certificat IP67, il peut résister à l’immersion dans l’eau et aux tempêtes de sable. Il dispose d’un capteur G qui détecte certaines vibrations et lui permet de se connecter et de se coupler avec une autre unité de ce modèle simplement en les cognant ensemble (NFC).

À l’intérieur, il cache un haut-parleur large bande de 20 W, un tweeter de 10 W et deux radiateurs passifs. Au total, un haut-parleur avec 4 pilotes qui rendent le son qui sort de cet appareil plein, naturel et avec des basses incroyables. De plus, nous avons 3 microphones intégrés pour pouvoir passer des appels clairement. C’est un appareil qui conservera sa qualité pendant toute une vie grâce à la haute qualité des matériaux avec lesquels il est fabriqué.

À l’extérieur, il dispose de plusieurs boutons d’action physique : alimentation, voix, volume, lecture/pause, Bluetooth et activation stéréo pour coupler avec une autre enceinte. Il est capable de fonctionner avec les codecs audio AAC et SBC, de sorte qu’ils peuvent prendre en charge sans fil des pistes musicales d’une qualité sonore allant jusqu’à 768 kbps.

HUAWEI Sound Joy

La batterie de 8800 mAh qui intègre cette enceinte HUAWEI a une autonomie de près de 26 heures. Vous pouvez le recharger grâce à son port USB-C (câble inclus dans la boîte). Vous pouvez organiser une fête pendant toute une journée, l’utiliser comme haut-parleur stéréo (ou haut-parleurs) avec votre smart TV via Bluetooth ou comme haut-parleur pour le bain et la douche sans vous soucier de le mouiller.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :