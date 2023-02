Xiaomi a lancé un nouveau climatiseur et vous souhaiterez qu’il sorte de Chine

Avec un design plaqué or et une très faible consommation, le Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition sera un excellent achat.

Ce nouveau climatiseur Xiaomi est exactement ce dont vous avez besoin pour refroidir ou chauffer votre maison sans avoir à payer beaucoup sur votre facture d’électricité

En plus de présenter de nouveaux appareils à l’échelle mondiale au MWC 2023, tels que son scooter électrique le plus avancé à ce jour ou des lunettes de réalité augmentée avec un écran de niveau « rétine », Xiaomi a également lancé un nouveau climatiseur en Chine qui se distingue par sa grande valeur relationnelle pour de l’argent et qui, pour le moment, ne seront pas commercialisés en dehors du pays asiatique.

Ensuite, nous vous révélons tous les détails du Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition, un climatiseur qui coûte moins de 550 euros actuellement.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le nouveau climatiseur de Xiaomi

Comme nous l’a confirmé Gizmochina, Xiaomi vient de lancer le Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition dans son pays natal, un climatiseur au design plaqué or qui lui donne un look vraiment premium.

Sur le plan technique, ce nouveau climatiseur est équipé d’une éolienne de 102 millimètres de diamètre capable d’atteindre un volume d’air de 1 050 mètres carrés par heure, grâce à laquelle vous pourrez refroidir ou chauffer rapidement une pièce. En ce sens, le Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition dispose de plusieurs modes de vent comme le vent de canopée, le vent de tapis ou encore le vent enveloppant.

De plus, le Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition a une très faible consommation, car il est conforme à la norme d’efficacité énergétique de niveau 2 avec une valeur APF allant jusqu’à 3,91, ce qui se traduit par des économies d’énergie d’environ 489 kWh par an. .

Comme le reste des appareils intelligents de la marque, ce climatiseur de la firme Mijia peut être contrôlé à la fois via l’application mobile et via les commandes vocales de l’assistant intelligent de Xiaomi, Xiaoai, et peut être lié à d’autres appareils tels que des lampes, des serrures de porte. ou des robots aspirateurs.

Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition : disponibilité et prix

Le Xiaomi MIJIA 3HP Gold Edition est désormais disponible à l’achat en Chine pour un prix de lancement de 3 999 yuans, environ 545 euros actuellement, et après ladite période, ce nouveau climatiseur basse consommation coûtera 4 299 yuans, environ 585 euros actuellement.

