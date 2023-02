Le premier clapet pliable Samsung Galaxy est mis à jour vers One UI 5.1 avec Android 13

La mise à jour de One UI 5.1 arrive déjà sur Samsung Galaxy Z Flips en Australie avec la version du firmware F700FXXUAJWAD.

Le Samsung Galaxy Z Flip d’origine reçoit la mise à jour Android de février grâce à One UI 5.1

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de février, Samsung continue de mettre à jour les meilleurs terminaux de son catalogue, à la fois les plus récents et d’autres qui sont sur le marché depuis quelques années, avec la dernière version de sa couche de personnalisation Android basée sur Android 13 , Une interface utilisateur 5.1.

Une bonne preuve en est qu’après avoir lancé cette mise à jour sur les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Z Fold2, le géant coréen a déjà commencé à déployer One UI 5.1 sur son premier mobile à clapet pliable, le Samsung Galaxy Z Flip.

One UI 5.1 et Android 13 pour le Samsung Galaxy Z Flip

Comme ils nous le disent sur le support SamMobile, la firme coréenne a déjà commencé à publier la mise à jour de One UI 5.1 basée sur Android 13 sur le Samsung Galaxy Z Flip en Australie et on s’attend à ce que des modèles d’autres régions du monde commencent à le recevoir dans les prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour, qui arrive déjà sur le Galaxy Z Flip en Australie avec la version du firmware F700FXXUAJWAD, inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige près de cinq douzaines de problèmes de sécurité, corrige quelques bugs généraux qui affectaient l’interface utilisateur et améliore les performances du terminal. .

De même, la nouvelle version de One UI apporte au premier clapet pliable de Samsung une série d’améliorations dans les applications natives de Samsung, telles que la possibilité de changer la tonalité de couleur d’un selfie dans l’application Appareil photo, une recherche améliorée dans la Galerie qui vous permet de recherchez des images d’une personne en particulier en cliquant sur son visage ou un nouveau widget d’application météo dynamique qui vous montre, en un coup d’œil, toutes les informations météorologiques actuelles dans votre région.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle est déjà arrivée en entrant dans les paramètres de votre Galaxy Z Flip et en appuyant sur l’option de mise à jour logicielle.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec la dernière version de One UI et le correctif de sécurité Android le plus récent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :