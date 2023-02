Ce OnePlus est la meilleure option de milieu de gamme, avec une charge de 80 W, Android 13, écran 90 Hz

Si vous avez besoin de renouveler votre mobile ou d’en offrir un pour un peu plus de 300 euros, cette option est fantastique.

Ce OnePlus Nord 2T dispose d’une connectivité 5G et d’un bon appareil photo Sony de 50 MP.

J’ai récemment dû acheter et donner un mobile à un proche pour renouveler son ancien Redmi Note 6 Pro. J’ai choisi ce OnePlus pour de nombreuses raisons, notamment sa puissance, sa mise à jour vers Android 13 et sa très bonne autonomie. Le OnePlus Nord 2T est la meilleure option, à mon avis, dans le milieu de gamme actuel, avec quelques fonctionnalités premium, et aujourd’hui il ne coûte que 409 329,90 euros sur Amazon dans cette belle couleur Jade Fog.

Bien qu’il ait presque un an, ce OnePlus Nord 2T est l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme aujourd’hui. Beaucoup disent que Nothing est le nouveau OnePlus, mais ce dernier n’a pas disparu, même s’il est devenu une autre firme sur le marché du mobile, touchant toutes les gammes. Profitez de cette baisse de prix dans ce coloris, le coloris Grey Shadow est 40 euros plus cher. Sur le site officiel elle coûte 379 euros et sur Carrefour Online 369 euros, celle d’Amazon est l’offre la plus révolutionnaire.

OnePlus Nord 2T (8/128 Go)

Achetez le meilleur OnePlus milieu de gamme en 2023

Il n’y a aucun moyen de déterminer à 100% quel est le meilleur mobile du marché. Certains sont meilleurs dans leur autonomie, d’autres en puissance brute et d’autres même dans la partie photographique. L’important est de trouver un équilibre entre toutes ces sections et dans l’utilisation quotidienne que vous allez lui donner. Ce OnePlus Nord 2T est l’un des plus équilibrés en ce sens, et ses utilisateurs le disent plus que tout. Aujourd’hui, il est à vous pour un prix révolutionnaire sur Amazon.

Tout d’abord, nous avons votre conception. Le OnePlus Nord 2T est un terminal Android fini en polycarbonate et verre avec un corps de seulement 8,2 mm d’épaisseur et pesant 190 grammes. À l’avant, nous trouvons un magnifique panneau Full HD + Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un lecteur d’empreintes digitales intégré et un verre protégé par Gorilla Glass 5. Il a l’air vraiment bien dans tous les contenus, que ce soit le système lui-même fluide comme les vidéos HD .

À l’intérieur, nous avons le grand Dimensity 1300 de MediaTek, l’un des processeurs les plus puissants du fabricant chinois. Il s’agit d’un CPU 6 nm qui tourne à 3 GHz et qui pourrait faire partie du haut de gamme de l’an dernier, presque au niveau du Snapdragon 888 de Qualcomm. Ce matériel est complété par la puce graphique ARM Mali-G77 MC9, 8 Go de RAM LPDDR4X et, dans cette unité proposée, 128 Go de stockage interne UFS 3.1 non extensible. Au test Antutu, il a réussi à atteindre 700 000 points.

Quant à sa section photographique, ce OnePlus Nord 2T n’a rien à envier à beaucoup pour ce prix. Son appareil photo principal a marqué 114 points au test DxOMark. À l’arrière, il dispose d’une triple caméra composée d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un grand angle de 8 MP avec une largeur de 120° et d’un objectif N/B de 2 MP. Il dispose d’un stabilisateur optique pour des vidéos 4K super stables à 60 ips et de la possibilité d’enregistrer au ralenti à une vitesse impressionnante de 960 ips. De son côté, la caméra frontale monte jusqu’à 32 MP avec un capteur Sony IMX615 qui fait un travail spectaculaire dans toutes les situations d’éclairage.

OnePlus Nord 2T (8/128 Go)

Enfin, nous avons une batterie de 4500 mAh capable de se recharger avec une puissance maximale de 80W en moins de 35 minutes. Cela nous donnera une autonomie proche de 2 jours pleins. Et au niveau de la connectivité, ce OnePlus Nord 2T dispose de la 5G, du NFC, du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, du GPS et de la Dual SIM.

