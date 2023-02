Nouveau Honor Magic5 Pro : le plus grand pari photographique d’Honor arrive prêt à conquérir la gamme haut de gamme

Honor a présenté son smartphone le plus avancé à ce jour, le nouveau Honor Magic5 Pro.

Honor n’a pas manqué son rendez-vous avec le MWC 2023 de Barcelone. En plus de montrer au monde la version mondiale de son nouveau pliable grand format, le Honor Magic Vs, la société chinoise a également révélé les détails de ce qui sera son appareil phare tout au long du premier semestre, le Honor Magic5 Pro.

C’est un appareil destiné à rivaliser face à face avec les meilleurs smartphones du marché, qui n’a rien à envier à des modèles comme le récent Xiaomi 13 Pro ou le Samsung Galaxy S23+.

Honor Magic5 Pro, toutes les infos

Le Honor Magic5 Pro conserve un design inspiré du Magic4 Ultimate introduit l’année dernière, où le module de caméra est le principal protagoniste à l’arrière de l’appareil.

Ce système se distingue non seulement par sa taille, mais aussi pour cacher une triple caméra composée de trois capteurs de 50 mégapixels chacun, dont un capteur Sony IM858 de 50 mégapixels qui donne vie au capteur téléobjectif optique 3,5x, qui combiné avec le zoom numérique, permet d’atteindre un grossissement total de 100 augmentations. L’appareil photo principal utilise l’un des plus grands capteurs vus jusqu’à présent, avec une diagonale de 1/1,12 pouces et une ouverture f/1,6.

L’appareil est composé d’aluminium et de verre et sa face avant est occupée par un grand écran incurvé basé sur la technologie AMOLED, avec une diagonale de 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz. Il a une résolution Quad HD+ et cache un lecteur optique d’empreintes digitales à l’intérieur, en plus d’être capable d’atteindre une luminosité maximale de 1800 nits et possède des certificats IMAX Enhanced et HDR10+.

Comme tous les produits phares lancés en 2023, le Magic5 Pro monte le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Cependant, sa capacité de batterie augmente par rapport aux autres modèles, atteignant 5100 mAh. Bien sûr, la charge rapide de 67 W de puissance ne manque pas.

De même, Honor a utilisé une batterie à base de silicium au lieu de graphite, ce qui augmente la densité d’énergie de 12 %.

Outre le dernier cerveau de Qualcomm, le Magic5 Pro intègre un processeur indépendant en charge de la gestion des réseaux Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu’un autre chipset en charge de la gestion de l’écran. En ce sens, la dalle dispose d’un mode capable d’adapter la balance des blancs et les couleurs de la dalle pour améliorer les rythmes circadiens.

Il a Android 13 personnalisé par la dernière version de MagicOS.

Prix ​​et disponibilité du Honor Magic5 Pro

Le Honor Magic5 Pro arrive en France pour 1 199 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il peut être acheté à partir du mois de mai chez HiHonor et chez d’autres revendeurs agréés.

