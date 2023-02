Google vient de publier 7 nouvelles fonctionnalités pour Android et Wear OS

Votre mobile Android et votre smartwatch avec Wear OS sont sur le point d’être mis à jour avec près d’une douzaine de nouvelles fonctionnalités. Nous les passons tous en revue.

Google vient d’officialiser l’arrivée de bon nombre de nouveautés pour Android et Wear OS

Profitant du fait que le Mobile World Congress 2023 se tient à Barcelone et que le dernier membre de la série Pixel 7 ne verra le jour qu’en août, un Google Pixel 7a que nous connaissons déjà aura de meilleurs appareils photo et sans fil en charge, la société Mountain View en a profité pour annoncer via son blog officiel les nouveautés qui arriveront sur Android et Wear OS ce printemps.

Au total, il y a 7 nouveautés qui débarquent sur les deux systèmes d’exploitation mettant à jour certaines des applications les plus populaires du grand G telles que Google Keep, Google Drive, Gboard ou Google Chrome.

Un nouveau widget Google Keep pour améliorer votre productivité

La première fonctionnalité à atterrir sur Android est un nouveau widget Google Keep, qui vous aidera à gérer vos notes rapidement et facilement et vous permettra de cocher des listes de tâches directement depuis votre écran d’accueil. Ainsi, ce widget vous montrera les rappels et les couleurs de fond et les images insérées dans les notes.

Cette fonctionnalité arrive également sur Wear OS avec l’ajout de deux raccourcis qui vous permettent de créer des notes et des listes de tâches en un seul clic.

Annoter des PDF dans Google Drive

Que ce soit avec un crayon ou avec votre propre doigt, Google Drive vous permet désormais d’annoter des documents PDF et d’enregistrer une partie du texte dudit fichier sur votre mobile ou tablette Android. Une fois les documents PDF édités, vous pouvez enregistrer les modifications dans un nouveau fichier, conservant ainsi l’original.

Google Chrome vous permet de personnaliser la taille du contenu

Une autre des grandes nouveautés d’Android concerne le navigateur Web du grand G, Google Chrome, puisque celui-ci permet désormais d’augmenter la taille du contenu jusqu’à 300%, y compris les textes, les images, les vidéos et même les commandes interactives.

De plus, grâce à cette fonction, vous pourrez définir une taille de contenu par défaut qui sera appliquée à chaque fois que vous ouvrirez Google Chrome.

Cette fonctionnalité arrivera officiellement dans le navigateur Web de Google en mars, mais vous pouvez déjà la tester en installant la version bêta de Chrome et en accédant à la section Accessibilité qui se trouve dans les paramètres de l’application.

Google Play Store | Bêta de Chrome

Nouvelles combinaisons amusantes d’emoji sur Gboard

Ce printemps, Gboard, le clavier de Google, est également mis à jour avec de nouvelles combinaisons d’emoji dans Emoji Kitchen, que vous pouvez utiliser pour soutenir votre équipe préférée ou partager la joie d’avant l’été avec vos amis. .

Améliorations audio dans Google Meet et Chromebooks

En plus de tout ce qui précède, l’application d’appel vidéo du géant américain, Google Meet, est mise à jour avec l’intégration de la suppression du bruit pendant les appels et si vous avez un Chromebook, vous pouvez connecter de nouveaux écouteurs Bluetooth d’une simple pression grâce à l’amélioration de la fonction Fast Pair sur ces appareils.

Nouvelles animations dans Google Wallet

Une autre des applications qui fera peau neuve est Google Wallet, puisque l’interface du portefeuille numérique de la firme américaine recevra une nouvelle animation qui sera exécutée lorsque vous effectuerez un paiement avec votre smartphone et qui aura pour protagonistes de jolis pingouins .

Deux nouveaux modes pour Wear OS

Enfin, le système d’exploitation de Google pour les smartwatches, Wear OS, sera mis à jour avec deux nouveaux modes de son et d’affichage qui amélioreront l’accessibilité de ces appareils, puisque le mode mono-audio aidera à limiter la désorientation causée par la division audio et la correction des couleurs et des niveaux de gris. Les modes offriront aux utilisateurs handicapés plus d’options pour afficher l’écran de la smartwatch.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :