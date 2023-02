Xiaomi confirme quels seront les 18 prochains téléphones à mettre à jour vers MIUI 14

14 smartphones Xiaomi et 4 autres Redmi recevront la mise à jour vers MIUI 14 avant la fin du mois de mars.

MIUI 14 atteindra très bientôt près de vingt téléphones mobiles Xiaomi

Au cas où Xiaomi se tiendrait hier dans le cadre du MWC 2023, en plus de présenter la nouvelle série Xiaomi 13, composée de trois modèles : le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13 Lite, il a également confirmé toutes les actualités de la nouvelle version de sa couche de personnalisation, MIUI 14, et prévu quels seront les prochains terminaux qui recevront cette nouvelle version de MIUI.

Ainsi, ce seront au total 18 appareils de marque Xiaomi et Redmi qui recevront MIUI 14 au cours des prochaines semaines, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont tous les téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers MIUI 14 au premier trimestre de l’année

Xiaomi a confirmé hier que le nouveau Xiaomi 13 arriverait déjà avec MIUI 14, mais en a également profité pour annoncer que 14 terminaux Xiaomi et 4 autres de la marque Redmi recevront cette mise à jour avant fin mars 2023.

Les 18 téléphones Xiaomi qui seront bientôt mis à jour vers MIUI 14 sont les suivants :

Tous ces terminaux profiteront des nouveautés de MIUI 14, dont certaines ont été confirmées par la société chinoise elle-même hier, comme un stockage interne plus optimisé grâce à la compression d’applications moins utilisées, une nouvelle interface utilisateur qui vous permet d’accéder à un plus facile chemin vers les applications les plus importantes grâce à des dossiers plus grands dans lesquels les icônes desdites applications sont plus grandes, l’introduction de la reconnaissance de texte dans les images compatible avec 8 langues différentes, dont l’français, et l’intégration des appareils connectés, une fonctionnalité qui améliorera l’interconnexion avec d’autres appareils de la marque.

