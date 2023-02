Google a un plan pour faire des économies dans ses bureaux : il demandera à certains employés de partager leurs tables

Ce nouveau protocole de bureau partagé sera mis en œuvre dans les cinq plus grands bureaux Google Cloud aux États-Unis : Kirkland, Washington ; New York; San Fransisco; Seattle; et Sunnyvale, Californie.

Les employés de Google devront partager leur bureau avec d’autres collègues

Au cours des derniers mois, certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde telles que Meta, Amazon, Microsoft ou Google ont procédé à des licenciements massifs de leurs employés pour réduire leurs effectifs et atténuer ainsi les effets d’une situation économique mondiale dégradée causée principalement par la conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

Dans le cadre de cette politique de coupes budgétaires, la société de Mountain View vient d’annoncer qu’elle demanderait à certains employés de partager leurs tables pour économiser des frais dans leurs bureaux.

Certains employés de Google devront partager une table et se rendre au bureau un autre jour

Un récent rapport de CNBC révèle que le géant américain demande aux employés et « partenaires » de Google Cloud de commencer à partager leurs postes de travail avec leurs collègues à partir du prochain trimestre.

Cette nouvelle politique de hot desking affectera dans un premier temps les cinq plus grands bureaux de Google Cloud aux États-Unis : Kirkland, Washington ; New York; San Fransisco; Seattle; et Sunnyvale, Californie.

Concernant cette mesure adoptée par Google, un porte-parole de l’entreprise a déclaré ce qui suit :

« Depuis notre retour au bureau, nous avons testé et interrogé les employés du Cloud pour explorer différents modèles de travail hybrides et aider à façonner la meilleure expérience. Nos données montrent que les Googleurs du Cloud apprécient la collaboration en personne garantie lorsqu’ils sont au bureau, ainsi que la possibilité de travailler à domicile quelques jours par semaine.Avec ces commentaires, nous avons développé notre nouveau modèle de rotation, qui combine le meilleur de la collaboration pré-pandémique avec la flexibilité et la concentration que nous apprécions tous du travail à distance, tout en nous permettant d’utiliser notre espaces plus efficacement. »

Selon un document interne de la société Mountain View, cela obligera les employés à venir au bureau un jour sur deux afin qu’ils n’aient pas à utiliser le même bureau le même jour.

En ce sens, un responsable du grand G a avancé les mesures qui seront prises pour éviter les conflits autour des desks :

« Tout au long du processus de couplage, ils conviendront d’une configuration de bureau de base et établiront des règles avec leur partenaire de bureau et leurs équipes pour garantir une expérience positive dans le nouvel environnement partagé. »

Además, esto tendrá otras consecuencias para los empleados de Google, ya que, hasta ahora, iban a la oficina dos días a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves, pero, a partir del próximo trimestre, tendrán que acudir a la oficina trois jours par semaine.

