Twitter continue de réduire ses coûts – licencie plus d’employés

Après qu’Elon Musk a repris Twitter, une chose était certaine, il allait y avoir de grands changements. En effet, il n’a pour l’instant pas déçu. L’entreprise a réduit ses coûts d’exploitation en licenciant son personnel. À l’heure actuelle, Twitter compte moins de 70% du personnel qu’il avait avant que Musk ne prenne le relais. Cependant, Elon Musk n’a pas encore fini, il licenciera encore plus de personnel. Des informations récentes révèlent que Twitter a licencié au moins 50 employés supplémentaires samedi. Cela en fait au moins la huitième série de licenciements depuis que Musk a repris la plateforme de réseautage social fin octobre. Les suppressions d’emplois visent à réduire les coûts et à compenser la chute des revenus depuis que Musk a pris le relais.

Les dernières mises à pied de Twitter affectent plusieurs équipes d’ingénierie, y compris celles qui prennent en charge la technologie publicitaire. La principale application Twitter de l’entreprise manque désormais de personnel. L’application Twitter principale et l’infrastructure technique qui assure le fonctionnement des systèmes de Twitter nécessitent une attention particulière. Depuis que Musk a repris Twitter, l’entreprise a licencié au moins 70 % de son personnel. À l’heure actuelle, il ne reste qu’environ 2 000 employés dans l’entreprise. Depuis que Musk a obtenu Twitter en octobre, les revenus de l’entreprise ont considérablement diminué. Dans un effort pour augmenter ses revenus, Twitter a réorganisé son équipe de vente plus tôt cette année.

Les licenciements de Twitter sont au bord de la faillite

Le patron de Twitter, Elon Musk, a affirmé à plusieurs reprises que Twitter était au bord de l’effondrement financier. Cependant, le coût de la bataille juridique de l’entreprise avec plus de 1 000 employés licenciés pourrait suffire à la mettre à genoux. L’avocate du travail Shannon Liss-Riordan a révélé qu’elle avait déposé 1 300 cas d’arbitrage individuels au nom du personnel de Twitter qui avait été licencié peu de temps après la prise de fonction de Musk l’année dernière. Elle affirme également que beaucoup plus de cas de ce type sont en cours de traitement. L’ancien membre du personnel de Twitter, qui a été licencié en novembre, a déclaré qu’on lui avait promis une bien meilleure indemnité de départ que celle que Musk a finalement offerte le mois dernier.

Selon les informations de quelques cabinets d’avocats, l’ensemble du processus d’arbitrage coûte généralement environ 100 000 $. Les entreprises exigent souvent que le personnel accepte une alternative privée au règlement des différends plutôt que davantage de litiges publics. Les frais d’arbitrage sont souvent un fardeau pour les employeurs puisque le personnel ne peut souvent pas se permettre le coût élevé de ce que l’employeur les oblige essentiellement à faire.

Twitter fait face à plusieurs poursuites

Selon ce calcul, Musk devra peut-être dépenser plus de 130 millions de dollars américains pour traiter les cas d’arbitrage soumis jusqu’à présent par d’anciens membres du personnel. Les frais semblent astronomiques pour Twitter, qui, selon Musk, risque la faillite. Pour éviter la faillite, Musk a réduit ses coûts, réduisant ses effectifs au plus bas depuis plus d’une décennie. Il ferme également brusquement un important serveur de données, ferme des bureaux dans le monde entier et arrête le paiement des loyers.

« Le contrat de travail de Twitter stipule que ces différends seront arbitrés séparément, c’est donc ce que nous faisons », a déclaré Lairden. Quelque chose qui coûte beaucoup moins cher.

Certains anciens membres du personnel de Twitter travaillent avec d’autres avocats, notamment Lisa Bloom de The Bloom Firm et Akiva Bloom du cabinet d’avocats Kamerman, Uncyk, Soniker & Klein. Akiva Cohen. Par ailleurs, plusieurs recours collectifs ont été déposés devant les tribunaux fédéraux américains par des employés de Twitter licenciés. Les poursuites font des demandes similaires d’indemnités de départ pour le personnel qui a demandé l’arbitrage. Celles-ci s’ajoutent à certaines revendications de classes protégées.

Violation de la promesse d’indemnité de départ

Dans l’ensemble, les anciens employés de Twitter ont déclaré avoir été clairement et à plusieurs reprises promis par l’ancienne direction de l’entreprise que s’ils étaient licenciés après la prise de fonction de Musk, leurs indemnités de départ comprenaient « égales ou supérieures à » deux mois de salaire de base, l’acquisition d’actions pendant trois mois. , des primes au prorata et de l’argent pour payer l’assurance maladie en cours. Cette promesse est également incluse dans l’accord de fusion signé par Musk et Twitter.

Cependant, Musk n’a offert qu’un mois de salaire de base comme indemnité de départ aux employés licenciés. Il a publiquement prétendu offrir aux travailleurs trois mois de salaire en guise d’indemnité de départ, mais il a semblé confondre cela avec une période d’emploi « hors travail » dans laquelle des milliers d’employés étaient inclus. Les employés continuent de percevoir leur salaire pendant cette période. Les lois nationales du travail aux États-Unis exigent que les entreprises donnent certains délais de préavis lorsqu’elles procèdent à des licenciements collectifs.

Pour recevoir l’indemnité de départ d’un mois, les anciens employés de Twitter doivent signer un accord de licenciement renonçant à leurs droits à un litige ou à un arbitrage, ainsi qu’à toute prime ou dividende en actions. L’accord leur interdit également de parler de Musk, de Twitter ou de leurs expériences au sein de l’entreprise. Des milliers d’employés ont choisi de ne pas signer l’accord, et beaucoup ont consulté des avocats sur la façon de gérer les indemnités de départ.

Quoi qu’il en soit, une nouvelle décision du Conseil national des relations de travail (NLRB) a déterminé que les clauses de non-divulgation et de non-dénigrement souvent incluses dans les accords de licenciement, comme celles accordées aux employés licenciés de Twitter, violent la loi sur les relations de travail de l’État. Si le tribunal fédéral confirmait la décision du NLRB, cela invaliderait effectivement toutes ces dispositions de l’accord de séparation. Même le nombre relativement restreint d’employés de Twitter qui ont signé l’accord de séparation fourni par Musk seront libres de parler de Twitter à l’avenir.

Commentaire de l’éditeur

Pour le moment, il est très évident que Twitter est confronté à de sérieux problèmes. Elon Musk n’a pas répondu aux attentes en tant que « génie » avec Twitter. Si cette entreprise doit survivre, il sera préférable de trouver un nouveau PDG pour gérer les affaires de Twitter. Bien sûr, il devrait y avoir très peu ou pas d’interférence de Musk.