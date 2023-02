Xiaomi lance son scooter électrique le plus avancé à ce jour : il s’agit du Xiaomi Scooter 4 Ultra

Le nouveau Xiaomi Scooter 4 Ultra vient d’être officiellement présenté : découvrez toutes ses fonctionnalités.

Le nouveau Xiaomi Scooter 4 Ultra supporte jusqu’à 120 kilos de poids et a une autonomie de 70 kilomètres

Dans le cadre du MWC 2023, Xiaomi vient d’officialiser sa trottinette électrique la plus aboutie à ce jour, la Xiaomi Scooter 4 Ultra. Il s’agit d’une évolution un peu plus premium du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, jusqu’à présent le scooter le plus cher de tout le catalogue de la marque en France. Désormais, ce nouveau modèle Ultra améliore certains aspects tels que l’autonomie, la puissance et la résistance à l’eau, incluant également une nouvelle double suspension.

Ci-dessous, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau modèle, qui va directement au sommet du portefeuille de scooters de Xiaomi.

Xiaomi Scooter 4 Ultra : fonctionnalités et actualités

Avec des dimensions très similaires à celles d’un Mi Scooter classique, le principal changement de conception de ce nouveau Xiaomi Scooter se trouve dans le poids et dans le système d’amortissement. Concernant le poids, celui-ci passe à 25 kilos, probablement à cause de la batterie plus grosse et du châssis renforcé. D’autre part, il attire l’attention pour être le premier scooter de la marque avec un système de double suspension, qui non seulement augmente la hauteur du châssis, mais offre également une stabilité supplémentaire et une meilleure visibilité pour le conducteur. Xiaomi a également élargi le guidon pour une meilleure prise en main, atteignant 49 centimètres.

De plus, contrairement aux autres modèles, le nouveau Xiaomi Scooter 4 Ultra augmente sa résistance à l’eau avec une certification IP55, garantissant ainsi une meilleure protection de ses composants internes. De leur côté, les pneus DuraGel assurent un moindre risque de crevaison (en fait, ils ne crevaient pas) et un entretien minimal.

L’autre avancée principale réside dans la batterie et dans la puissance du véhicule. Nous avons une batterie renouvelée capable d’offrir une puissance maximale de 940 W, pouvant « gravir » des pentes avec une pente de 25% pratiquement sans effort. Comme toujours, il est livré avec une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, même si oui, l’autonomie est passée à 70 kilomètres bestiaux, supportant un poids maximal allant jusqu’à 120 kilos.

En ce qui concerne la charge, la batterie bénéficie d’un temps de recharge réduit à seulement 6 heures et demie, soit environ deux heures de moins que le précédent modèle haut de gamme de la marque.

Pour le reste, comme tous les scooters Xiaomi, il est livré avec différents modes de fonctionnement, une structure en alliage d’aluminium, un système d’éclairage et de réflexion, un double freinage et une compatibilité avec l’application Mi Home.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Scooter 4 Ultra

Le Xiaomi Scooter 4 Ultra peut être acheté en France à partir d’avril au prix de vente conseillé de 999,99 euros. Il sera disponible via la propre boutique en ligne de Xiaomi ainsi que dans des chaînes telles que El Corte Inglés ou MediaMarkt. Si vous êtes intéressé, sachez que pendant les premières semaines, il y aura une offre spéciale avec laquelle, en plus du scooter, vous recevrez gratuitement un casque, un cadenas et un sac à dos.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

