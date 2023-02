5 astuces de Google lui-même pour vous rendre plus productif au quotidien

Soyez plus productif grâce à ces cinq astuces du moteur de recherche Google et de Google Maps.

Améliorez votre productivité grâce à ces 5 astuces recommandées par Google

Google dispose d’un écosystème complet d’applications natives vraiment utiles au quotidien, comme son moteur de recherche, Google Keep, Gmail ou Google Maps, puisqu’elles permettent de se tenir au courant des emails, de prendre toutes sortes de notes et arrivez à l’heure à vos rendez-vous.

De temps en temps, la société Mountain View elle-même révèle certaines fonctions cachées de ses applications qui sont vraiment intéressantes et aujourd’hui est l’un de ces jours, puisque le grand G vient de partager via son blog officiel cinq astuces qui vous aideront à augmenter votre productivité.

Apprenez à dire correctement les nombres longs

Pour la première astuce de Google, nous devrons utiliser son moteur de recherche, puisque Google Search permet de savoir comment écrire et épeler un nombre long simplement en ajoutant « = anglais » après le nombre.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, lorsque vous recherchez dans Google un numéro long suivi de « = anglais », le nom dudit numéro s’affiche en anglais, ce qui vous permettra d’apprendre à nommer il le traduit simplement correctement en français.

Calculez facilement les pourboires

Le moment le plus inconfortable d’un dîner entre amis est de calculer le pourboire que vous allez laisser au serveur et le moteur de recherche Google a une fonction cachée pour vous faciliter la tâche.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, il vous suffit de taper « calculateur de pourboire » dans le moteur de recherche, d’entrer la quantité de nourriture et le pourcentage que chacun contribuera et cela indiquez combien vous devez laisser de pourboire à chacun.

Résolvez des équations en quelques secondes

La troisième et dernière astuce du moteur de recherche Google va vous permettre de résoudre une équation rapidement, puisque si vous la tapez dans le moteur de recherche et cliquez sur l’icône de la loupe, elle vous montrera non seulement la réponse, mais les différentes étapes que vous doit prendre. donner pour le résoudre.

Utilisez Google Maps Live View pour visualiser votre environnement

Google Maps a une fonction appelée Live View (Vue en direct) qui vous aide à visualiser votre environnement et à mieux vous orienter grâce à l’utilisation d’une série de flèches AR qui indiquent dans quelle direction vous devez aller. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Live » qui apparaît en bas à droite de l’application et de focaliser votre caméra mobile sur les vitrines ou les panneaux publicitaires qui vous entourent.

Évidemment, cette fonctionnalité est idéale pour les personnes qui ont des problèmes d’orientation et lorsqu’elles arrivent dans un endroit bondé, comme une station de métro ou de train, elles ne savent pas où aller.

Créez un rappel sur Google Maps pour être à l’heure à vos rendez-vous

Enfin, Google rappelle que vous pouvez également utiliser Google Maps pour éviter d’être en retard à un rendez-vous, puisque l’application Maps vous permet de créer un rappel qui vous indique à quelle heure vous devez partir et quand il est temps de le faire. Ainsi, vous n’arriverez pas à votre rendez-vous ni trop tôt ni trop tard.

