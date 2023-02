8 nouveaux jeux de ces dernières semaines qu’il ne faut pas ignorer

Profitez de votre temps libre avec ces 8 nouveaux jeux Android qui viennent d’arriver sur Google Play.

Tomb Raider Reloaded est l’un des nouveaux jeux du Play Store à ne pas manquer

Le Google Play Store regorge de jeux Android gratuits de toutes sortes de thèmes et chaque semaine, ce grand catalogue s’agrandit avec de nouveaux titres qui valent la peine d’être essayés. Mais pour vous éviter d’avoir à les essayer un par un, tous les 7 jours nous sélectionnons pour vous les meilleurs jeux et vous les apportons pour que vous puissiez les connaître.

Ainsi, aujourd’hui, nous avons compilé les 8 meilleurs nouveaux jeux qui sont arrivés sur la boutique Google ces dernières semaines et tous sont très addictifs et totalement gratuits.

Survie en blanc

Le premier titre de cette liste est White Out Survival, un jeu de stratégie de survie se déroulant dans une apocalypse glaciaire qui a anéanti toutes les avancées technologiques sur Terre. Dans ce jeu vous devrez vous mettre dans la peau du chef de la dernière ville du désert gelé et votre objectif sera de guider les survivants et de leur apprendre à s’adapter à un environnement hostile afin de sauver cette civilisation.

Pour y parvenir, vous devrez attribuer des rôles spécifiques aux survivants tels que chasseur, cuisinier ou bûcheron, établir des lois pour maintenir la paix, recruter des héros avec différents talents et capacités pour vaincre vos ennemis, former des alliances pour être plus forts, défier d’autres dirigeants pour obtenir des objets uniques et une gloire infinie et également développer un nouveau système technologique.

Mots de voyage : jeu de lettres

Travel Words est un jeu de lettres divertissant dans lequel vous devrez faire glisser les lettres pour les relier et ainsi former des mots avec lesquels vous obtiendrez des récompenses pour rénover et décorer des maisons.

Mais ce n’est pas tout, car dans ce jeu vous devrez également résoudre des énigmes, casser des codes et explorer de nouveaux domaines pour résoudre le mystère passionnant de la disparition du père de Mia, un designer talentueux.

Comme dans n’importe quel autre jeu de puzzle, dans Travel Words tu pourras débloquer une série de boosters dont tu auras besoin pour surmonter les phases les plus compliquées.

Tomb Raider rechargé

Tomb Raider Reloaded est le dernier jeu mobile de la célèbre saga mettant en vedette l’intrépide Lara Croft et préservant l’atmosphère des jeux classiques de Tomb Raider.

Ainsi, dans cette nouvelle aventure, vous devrez éviter des pièges cachés, découvrir d’anciennes reliques, résoudre toutes sortes d’énigmes et affronter différents boss et ennemis finaux, dont certains sont nouveaux et d’autres sont de vieilles connaissances de la saga Tomb Raider, y compris des loups assoiffés de sang . , des serpents venimeux, des golems redoutables et des créatures élémentaires magiques.

Tomb Raider Reloaded est un jeu totalement gratuit avec des publicités et une série d’achats intégrés allant de 0,99 euros à 99,99 euros.

Final Fantasy XV : La Guerre d’Eos

Final Fantasy XV: War for Eos est un jeu de construction d’empire gratuit avec un scénario passionnant et des mécanismes simples mais addictifs.

Dans ce jeu de rôle vous devrez construire votre propre royaume, collecter des ressources magiques et créer un Empire que vous devrez gouverner avec le support de vos alliés. Pour y parvenir, vous devrez créer votre propre scénario de combat et utiliser toutes sortes de stratégies, y compris celles qui impliquent l’utilisation de la magie, pour remporter la victoire.

Échappement : course multijoueur

Exhaust est un jeu de simulation de voiture divertissant avec des graphismes de haute qualité, auquel tu peux jouer hors ligne avec son mode solo ou en ligne grâce à son mode multijoueur.

Dans ce jeu, vous pourrez choisir entre plus de 50 voitures différentes, que vous pourrez personnaliser à votre guise, et profiter d’une expérience de conduite si réaliste que vous vous sentirez comme si vous étiez à l’intérieur de la voiture.

Capuche sombre

Dark Hood est un jeu de plateforme 2D amusant et indépendant qui a un style Pixel Art qui vous ramènera aux jeux classiques et mélange parfaitement le cyberpunk avec la magie pour vous offrir des heures et des heures de plaisir.

Dark Hood est un jeu entièrement gratuit, sans publicité ni achat intégré, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Légendes des sept mers

Plongez dans le monde des pirates avec Legends of Seven Seas, un jeu multijoueur en ligne dans lequel vous devrez former une équipe, accomplir des missions et monter en grade pour devenir le pirate le plus redouté des Sept Mers.

Legends of Seven Seas est un jeu très dynamique et divertissant, car il a un système de saison, des raids PVP et une série d’événements spéciaux qui sont renouvelés de temps en temps.

Solitaire chanceux

Si vous aimez jouer au Solitaire sur Windows, vous allez adorer Lucky Solitaire, un jeu de cartes gratuit où vous devez empiler toutes les cartes dans un ordre précis pour gagner la partie.

Son dynamisme et sa facilité d’utilisation en font un candidat idéal pour tuer ces moments d’inactivité dans le bus ou au cabinet du médecin.

