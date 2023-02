Xiaomi Buds 4 Pro : la suppression de bruit la plus puissante pour les écouteurs les plus haut de gamme de Xiaomi

Les nouveaux écouteurs « Pro » sont officiels et visent à concourir au plus haut niveau avec une fiche technique très complète.

Les Xiaomi Buds 4 Pro en noir.

Le Mobile World Congress 2023 à Barcelone commence officiellement demain, mais les habitants de Xiaomi n’ont pas voulu attendre. La firme chinoise a officialisé ses nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro, ainsi que sa dernière smartwatch, la Xiaomi Watch S1 Pro, ce seront les appareils dont on parlera le plus, mais ils n’ont pas été les seuls présentés.

L’entreprise née à Pékin a également renouvelé sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Xiaomi Buds 4 Pro, dont je suis venu vous parler. Les frères des Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro arrivent avec une fiche technique intéressante et une suppression du bruit qui s’annonce vraiment puissante.

Le plus premium de Xiaomi pour vos oreilles

Les nouveaux écouteurs Xiaomi arrivent avec un design qui rappelle leurs frères Redmi « Pro », mais avec une finition brillante que l’on pourrait dire, leur donne une esthétique plus premium. Vous aurez la possibilité de les acheter en deux couleurs, un or frappant et un noir conservateur qui n’a pas l’air mal du tout.

Grâce à la connectivité Bluetooth 5.3, ils se connecteront sans difficulté à vos appareils, vous pourrez en profiter à une distance maximale de 10 mètres. Nos protagonistes intègrent également la technologie LDAC de Sony et ce que Xiaomi a appelé l’audio dimensionnel pour offrir la meilleure qualité possible. Celui-ci s’adaptera à vos mouvements, en modulant le son pour qu’il vous parvienne toujours de la meilleure façon.

Ces Xiaomi Buds 4 Pro arrivent avec une suppression active du bruit qui vous isolera de l’extérieur afin que rien n’interrompe votre musique. Leur profondeur atteint jusqu’à 48 dB, ils sont capables d’éradiquer une bonne quantité de son.

Sa batterie promet environ 38 heures d’utilisation avec le boitier de charge, un très bon chiffre. Vous aurez de la musique pour toute la journée et plus encore, de Xiaomi, ils garantissent que ces petits sont capables d’atteindre 9 heures de musique sans interruption avec une seule charge. L’étui fourni comprend un port USB-C et est également compatible avec le chargement sans fil.

Xiaomi Buds 4 Pro, prix et disponibilité

Les écouteurs Xiaomi seront disponibles en France à partir de demain 27 février. Vous pouvez les trouver en deux coloris, or et noir, pour un prix de 249,99 euros. Comme toujours, ils seront dans la boutique officielle Xiaomi et chez d’autres distributeurs réguliers.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :