Ce OnePlus se faufile sur le podium des smartphones les plus vendus, avec Android 13 et un écran 90 Hz

Je ne me cache pas, je suis fan de OnePlus depuis qu’ils ont osé lancer le premier « tueur de géant » avec le OnePlus One il y a près d’une décennie. Et aujourd’hui, ils continuent de faire de leur mieux pour prendre pied parmi les meilleurs de chaque gamme. C’est dans le milieu de gamme d’Android qu’ils sont aujourd’hui bien présents avec de très bons smartphones. L’un d’eux, qui s’est glissé dans le top 3 des meilleures ventes d’Amazon, est le OnePlus Nord CE 2 5G.

Il s’agit d’un mobile avec des performances exceptionnelles, un excellent appareil photo et une très bonne autonomie. De plus, c’est l’un des rares OnePlus à avoir récemment mis à jour Android 13, mettant également à jour la couche OxygenOS vers la version 13. Ramenez à la maison, avec une énorme remise, l’un des meilleurs OnePlus du milieu de gamme avec une charge très rapide, connectivité au design le plus récent et exquis.

Achetez l’un des mobiles milieu de gamme les plus vendus du moment

Nous l’avons vraiment aimé et, apparemment, de nombreux autres utilisateurs trouvent actuellement que c’est un excellent achat. Le OnePlus Nord CE 2 5G est une bête de milieu de gamme, capable de gérer des smartphones comme le Redmi Note 11 Pro+ ou le realme 10 Pro+ que nous avons passé en revue.

C’est un smartphone très bien construit, avec un corps de seulement 7,8 mm d’épaisseur et pesant 173 grammes. Son corps est fini en alliage d’aluminium et en polycarbonate très résistant à l’aspect métallique. Sur sa face avant, il monte un magnifique panneau Full HD + Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, une luminosité de 600 nits, une compatibilité avec HDR10 + et protégé par Gorilla Glass 5. Le lecteur d’empreintes digitales est également intégré à l’écran et dispose d’un microphone pour la suppression du bruit dans les appels.

Quant à son matériel, il est l’un des plus fiables dans cette gamme de prix. C’est grâce au processeur MediaTek Dimensity 900 qui fonctionne comme un charme et avec le GPU ARM Mali-G68 MC4. Nous avons également 8 Go de mémoire RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne UFS 2.2 extensible avec des cartes micro SD. C’est un matériel plus que solvable pour déplacer Android 13 et les mises à jour qui viennent plus tard, ainsi que toute tâche et jeu en cours digne de ce nom. Il atteint 475 000 points au test Antutu, ce qui en dit long en sa faveur.

Au dos, on retrouve un appareil photo principal composé de 3 capteurs : un capteur Omnivision 64 MP f/1.79, un grand angle 8 MP avec une largeur de 119° et un objectif macro 2 MP. Nous pouvons enregistrer en 4K à 60 ips et au ralenti à 240 ips. Sa lentille frontale est un Sony 16 MP dont les résultats jour et nuit sont plus que remarquables.

La batterie de ce OnePlus est de 4500 mAh avec une charge rapide de 65W. On peut avoir 100% de batterie en moins de 40 minutes. De plus, nous pouvons également utiliser la charge inversée pour alimenter d’autres appareils plus petits. Enfin, dans sa rubrique connectivité, on a tout (ou presque) : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, port casque, Dual SIM et GPS.

