Le Xiaomi 13 Lite est officiel : c’est tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau milieu de gamme de la firme chinoise

C’est tout ce que vous offre le Xiaomi 13 Lite, le nouveau terminal milieu de gamme premium du géant chinois.

Le design complet du nouveau Xiaomi 13 Lite en bleu

Aujourd’hui, juste un jour avant le début officiel du MWC 2023, qui se déroulera encore un an à Barcelone, le fabricant chinois Xiaomi vient d’organiser un événement dans la ville catalane dans laquelle il a lancé sa nouvelle gamme de produits phares, qui est composé de trois modèles : le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13 Lite.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur la variante la plus sobre des trois, un Xiaomi 13 Lite qui se distingue par son écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz, avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1, avec un appareil photo principal de 50 MP et avec une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge ultra-rapide de 67 W.

Xiaomi 13 Lite, toutes les infos

Xiaomi 13lite Caractéristiques Dimensions et poids 159,2 x 72,7 x 7,23 mm d’épaisseur

171 grammes Filtrer AMOLED de 6,55 pouces

taux de rafraîchissement : 120 Hz

taux d’échantillonnage tactile : 240 Hz

luminosité maximale 1 000 nits

HDR10+

Verre Corning Gorilla 5 Résolution 2400 x 1080 (FullHD+) Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8 Go LPDDR4X Système opératif Android 12 avec MIUI 14 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière:

-Sony IMX766 50 MP 1/1.56″, f/1.8, objectif 7P, angle de vision de 86º

– Sony IMX355 8 MP ultra grand angle, f/2.2, objectif 5P, angle de vision de 119º

-2 MP macro, f/2.4, Objectif 3P, angle de vue 82º

frontale:

-32 MP, f/2.4, objectif 6P, angle de vision 100º

– Profondeur 8MP Batterie 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W Autres 5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

nfc

USB-C

Le nouveau produit phare de Xiaomi dans la gamme moyenne supérieure, le Xiaomi 13 Lite, parie sur un design renouvelé avec une façade presque sans cadre surmontée d’un double trou sur l’écran où se trouvent les deux capteurs de caméra pour les selfies et un dos avec un triple module de caméra qui dépasse du châssis situé dans le coin supérieur gauche et le logo habituel de la marque en bas.

L’un des points forts du Xiaomi 12 Lite est son grand écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz, avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, avec un maximum luminosité de 1 000 nits. De plus, cette dalle est compatible HDR10+ et Dolby Vision et est protégée par Corning Gorilla Glass 5.

Sous le capot du Xiaomi 13 Lite on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, un récent chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui est bien accompagné de 8 Go de RAM de type LPDDR4X et de deux versions de stockage interne de 128 et 256 Go de type UFS 2.2.

Dans la section photographique, le nouveau smartphone haut de gamme de milieu de gamme de la firme chinoise est équipé d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels qui a une ouverture focale f/1.8, avec 7 objectifs et avec un angle de vue de 86º. Ce capteur principal est bien épaulé par un capteur ultra grand angle de 8 MP, un Sony IMX355 qui a une ouverture focale de f/2.2 et un angle de vision de 119º et par un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4 et un angle de vue de 82º.

L’une des grandes innovations du Xiaomi 13 Lite est une double caméra frontale composée d’un capteur ultra grand angle de 32 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4 et un angle de vision de 100º et un capteur de profondeur de 8 mégapixels.

Une autre des principales caractéristiques de ce nouvel appareil de milieu de gamme est son autonomie, car il monte une énorme batterie de 5000 mAh dotée d’un système de charge ultra-rapide de 67 W qui vous permettra de charger le terminal à 100% en un peu plus d’une heure. .

Au niveau de la connectivité, le Xiaomi 13 Lite dispose de la 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et d’un port de charge USB-C et au niveau de son logiciel, ce nouvel appareil est livré avec MIUI 14 fonctionnant sous Android 12.

Xiaomi 13 Lite : disponibilité et prix

Le Xiaomi 13 Lite est désormais disponible à l’achat, aussi bien via la boutique officielle de la marque que via des distributeurs réguliers comme Amazon, MediaMarkt, PC Componentes, El Corte Inglés, Carrefour ou FNAC, en trois couleurs : bleu, noir et rose avec un prix qui à partir de 499 euros.

De même, la firme chinoise a lancé une offre de lancement avec la version 8+128 Go, qui court à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 mars, grâce à laquelle lorsque vous achetez ce smartphone, vous recevez la tablette Redmi en cadeau Pad avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

