Les 3 tablettes les plus vendues du moment de loin et que je recommanderais

Deux appareils avec Android et d’autres avec iPadOS se faufilent dans les meilleures positions sur Amazon.

L’iPad est l’appareil le plus vendu du genre ces derniers mois, et pour cause.

Dans le domaine des tablettes, il existe de nombreuses entreprises qui dédient un département pour obtenir le meilleur modèle. Dans Android, nous avons de nombreuses options d’achat, avec Xiaomi et Samsung en tête en termes de ventes et de qualité des modèles, bien que Lenovo et HUAWEI ne soient pas loin derrière. D’un autre côté, Apple a son iPad bon marché que je recommande à tous mes amis pour sa facilité d’utilisation, sa qualité de fabrication et son bon prix.

Si vous avez besoin d’une tablette pour aller en cours et prendre des notes, pour faire des présentations aux clients ou pour passer des appels vidéo de groupe où que vous soyez, n’hésitez pas, n’importe lequel de ces trois modèles vous conviendra. Ils sont puissants, avec de bons écrans et une grande autonomie, en plus, ils ont des prix adaptés à tous les budgets, entre 200 et 400 euros.

Achetez l’une des tablettes les plus vendues aujourd’hui

Une multitude de tablettes sont vendues sur Amazon, certaines de réputation douteuse, mais la grande majorité avec une qualité de fabrication, de très bons écrans, des performances exceptionnelles et de la mémoire pour tout ce dont vous avez besoin. Je vais recommander les trois tablettes les plus vendues actuellement sur Amazon, d’Apple, Samsung et Xiaomi, dans cet ordre :

iPad 2021 (9e gén.) : Le best-seller du moment est cette tablette Apple. Il représente la 9ème génération d’appareils Cupertino qui apporte un écran Retina Display de 10,2 pouces, une résolution 2K, 64 Go de mémoire, une connectivité WiFi 5, un corps en aluminium de seulement 7,5 mm d’épaisseur et la puissance du processeur Apple A13 Bionic. C’est une tablette qui fonctionne à merveille avec le système iPadOS 16 (dernière version) grâce également aux 3 Go de RAM qu’elle intègre. Au niveau de la caméra, nous avons un avant de 12 MP et un arrière de 8 MP qui se comportent correctement dans les appels Face Time et autres applications.

iPad 2021 (9e génération)

Samsung Galaxy Tab A8 : la tablette milieu de gamme de Samsung, renouvelée début 2022, arrive avec une dalle IPS Full HD de 10,5 pouces sur un corps en plastique de seulement 6,9 mm d’épaisseur et pesant à peine 500 grammes. La Galaxy Tab A8 (2021) dispose de 4 haut-parleurs qui génèrent un son fantastique devant vous. Sa puissance est dissolvante avec n’importe quelle tâche simple que vous effectuez, c’est pourquoi c’est l’un des meilleurs vendeurs, car une tablette ne nécessite pas trop de puissance pour son utilisation. Ce modèle dispose de 64 Go de mémoire interne, d’une caméra frontale de 5 MP et d’une caméra arrière de 8 MP, ainsi que du Wifi 5, du Bluetooth 5.0, d’une puce GPS et d’une prise casque. Sa batterie de 7040 mAh nous durera une « éternité ».

Samsung Galaxy Tab A8

Xiaomi Redmi Pad : la tablette Xiaomi Redmi est l’une de celles qui a accumulé le plus de ventes au cours du dernier mois. Il est plus puissant que celui de Samsung et pourrait recevoir une mise à jour vers Android 13 en peu de temps. Il s’agit d’une tablette en aluminium de 7,1 mm d’épaisseur et d’un poids de 465 grammes qui monte un panneau IPS Full HD de 10,61″ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son processeur, un MediaTek Helio G99, est très efficace avec une autonomie de batterie et puissant. Le modèle le plus vendu est celui avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible.Les appareils photo dont il dispose sont tous deux de 8 MP et sa batterie monte jusqu’à 8000 mAh avec une charge rapide à 18W (le chargeur est fourni dans la boîte) Et quant à sa connectivité, nous avons le WiFi 5, le Bluetooth 5.3 et la radio FM.

Xiaomi redmipad

Vous savez déjà que si vous recherchez une tablette pas chère et puissante, je recommanderai toujours l’iPad, en raison des mises à jour dont il dispose, de son processeur et de son magnifique écran. En revanche, si vous êtes plutôt Android, je vous conseille d’opter pour un modèle qui avoisine les 500-600 euros, les tablettes étant un système moins travaillé, il est donc encore temps pour Android pour les tablettes de surpasser iPadOS.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :