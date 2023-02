2 ans plus tard, je recommande toujours ce Xiaomi avec Android 13 et 256 Go de mémoire

Le Redmi Note 10 Pro, dans sa version supérieure, est une option d’achat fortement recommandée.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures notes Redmi de ces dernières années.

Xiaomi a toujours dominé le milieu de gamme des appareils Android avec une poigne de fer. Il y a près de deux ans, il a lancé le Redmi Note 10 Pro, un appareil doté de fonctionnalités exceptionnelles et qui bénéficie aujourd’hui d’une mise à jour bien méritée vers Android 13 avec MIUI 14. Aujourd’hui, vous pouvez acheter la version la plus complète, avec 8 Go de RAM et 256 Go stockage pour seulement 369 223 euros sur Amazon.

Nous savons qu’aujourd’hui nous avons déjà plusieurs modèles de la 11e famille Xiaomi Redmi Note à vendre, et que la 12e version est sur le point de tomber sur notre territoire, mais ce Redmi Note 10 Pro (version 4G) est l’un des achats les plus populaires. conseillé pour un peu plus de 200 euros en ce moment. Du moins c’est mon sentiment, car ces derniers temps Xiaomi n’a pas réussi à conquérir autant le public qu’avec cette version de 2021.

Obtenez le meilleur Xiaomi milieu de gamme des cinq dernières années

Pour un peu plus de 200 euros, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs téléphones portables du fabricant chinois de ces dernières années. Bien qu’ayant déjà deux nouvelles générations avec nous, ce Redmi Note 10 Pro est une excellente option d’achat pour ceux qui recherchent un smartphone puissant et durable, avec un bon écran, une longue autonomie et un appareil photo à la hauteur des meilleurs de cette gamme.

Le Redmi Note 10 Pro est un smartphone qui monte un processeur réussi, à tel point qu’il était le même que l’un des mobiles POCO les plus vendus de son histoire, le POCO X3 NFC. Il s’agit du Snapdragon 732G, un processeur 8 nm qui fonctionne à 2,3 GHz, livré avec la puce graphique Adreno 618, et dans cette unité nous avons 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage interne UFS de type 2.2 extensible avec des cartes microSD. Avec ce matériel, il a obtenu plus de 335 000 points au test de performance Antutu, vous pouvez donc vous attendre à un mobile qui fonctionne parfaitement pour n’importe quelle tâche.

Ce terminal a un corps de 8,1 mm d’épaisseur fini en plastique et verre, pesant seulement 193 grammes. Malgré sa finesse, nous avons un bel écran Super Amoled de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est compatible avec HDR10, a une luminosité maximale de 1200 nits, a un verre incurvé et une protection Gorilla Glass 5. C’est l’un des premiers modèles Xiaomi à implémenter le lecteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil.

Sur son dos, on retrouve un appareil photo principal quad 108 MP signé par Samsung et un grand angle Sony 8 MP avec une largeur de 118°. Ils sont épaulés par un objectif macro de 5 MP et un pour le mode portrait de 2 MP. Avec cette caméra, nous pouvons enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips, ainsi qu’au ralenti à 960 ips. Sur sa face avant, intégrée à l’écran, on a un objectif Sony de 16 MP qui fonctionne à merveille.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 10 Pro (8/256 Go)

Ce Redmi Note 10 Pro monte l’une des batteries les plus durables de sa gamme. Nous avons 5020 mAh avec une charge rapide de 33 W capable d’utiliser sa capacité de charge inversée pour les petits appareils. Il nous donnera une autonomie proche de 3 jours si on lui donne une utilisation basique, mais il est normal qu’il dure une journée et demie en l’utilisant intensément. Au niveau connectique, c’est un smartphone très complet : 4G, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.1, Dual SIM, GPS, port casque, infrarouge et radio FM.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

