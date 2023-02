Motorola Defy Satellite et CAT S75 : un petit accessoire pour avoir une connexion satellite sur son mobile

Le nouvel accessoire Motorola Defy Satellite a été présenté par Bullitt Group avec le CAT S75 et vous permettra de connecter votre smartphone iOS et Android aux réseaux de communication par satellite.

Il s’agit du Motorola Defy Satellite, une clé maîtresse de la connectivité mondiale.

Hace ya unas semanas que Qualcomm anunciaba su servicio Satellite como respuesta al iPhone, y es que parece que en este tipo de conexiones serán el futuro de la industria móvil ahora que el 5G está implantado más masivamente y para las redes 6G queda todavía mucho camino por parcourir. No en vano, es esta la forma más rápida y sencilla de disponer de conectividad global y universal tengamos o no cobertura de red móvil, y quizás por ello las constelaciones satelitales como Starlink (que también quiere que conectes tu móvil con ellos) no dejan de croître.

Cependant, il nous a fallu du temps pour connaître les premiers produits plus commerciaux et généralistes qui utiliseront ce type de connexion, que la société Bullitt Group nous a présentés à l’aube du Mobile World Congress 2023 by Motorola.

Et c’est qu’en effet le fabricant britannique d’appareils mobiles « robustes », responsable entre autres des téléphones CAT, sera présent à Barcelone pour nous montrer le CAT S75, le premier smartphone tout-terrain avec connexion par satellite, en plus du nouveau Motorola Accessoire Defy Satellite qui fournira ce type de connexion à n’importe quel smartphone.

Liaison satellite Motorola Defy

Le premier des produits présentés est ce petit accessoire qui s’accompagne de l’illustre signature Motorola, et qui sera compatible avec tout appareil disposant d’une connectivité Bluetooth 5.1 afin de donner accès aux réseaux satellitaires via une puce de communication originale MediaTek dans laquelle Bullitt a technologie 3GPP NTN intégrée.

Il dispose d’une connectivité satellite bidirectionnelle et vous pouvez utiliser le service de messagerie Bullitt Satellite Connect à un coût supplémentaire, étant un produit totalement conçu pour les environnements hostiles avec une résistance testée MIL-STD-810H et une certification IP68 contre les liquides et la poussière, même à hautes pressions et températures .

Il pèse à peine 70 grammes, il est donc très confortable, il a une lanière et a une taille de 70 x 50 x 11 millimètres, où une batterie de 600 mAh peut être chargée via USB.

Son prix de vente sera de 119 euros et sera disponible sur les principaux marchés où Motorola opère, bien que pour utiliser le service de messagerie Essentials, nous devrons payer 169 euros pour un abonnement d’un an. De plus, Bullitt proposera sa messagerie d’urgence 24h/24 et 7j/7 pour 4,99 euros par mois.

CAT-S75

De plus, le communiqué de presse du constructeur britannique prévoyait un nouveau smartphone au design tout-terrain que l’on pourra voir et toucher lors du MWC 2023 à Barcelone, qui s’appellera CAT S75 et deviendra le premier « robuste ». ‘ Smartphone polyvalent doté d’une connectivité par satellite.

C’est sa grande vertu, grâce à la même puce MediaTek que nous avons mentionnée précédemment avec la technologie 3GPP NTN, qui offrira une connectivité aux réseaux satellites géostationnaires pour utiliser le même service Bullitt Satellite Connect et la messagerie d’urgence qui, évidemment, auront un coût supplémentaire. .

Pour le reste, on a affaire à un mobile milieu de gamme avec un écran de 6,6 pouces et une résolution FHD+ 1080p, qui a un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un format 20:9 très sympathique avec les tendances actuelles.

C’est un smartphone de taille moyenne dans les spécifications, mais avec un niveau élevé en termes de construction et de résistance ainsi qu’une connectivité inégalée grâce à son accès satellite natif.

Son chipset est un octa-core MediaTek Dimensity 930 jusqu’à 2,2 GHz, accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible, tandis que sa batterie est généreuse avec 5 000 mAh et une charge rapide jusqu’à 15 watts, en plus de la charge sans fil. Qi.

Il dispose d’une triple caméra de 50 mégapixels, d’une caméra grand angle de 8 MP et d’un capteur macro supplémentaire, assez testimonial comme nous le savons déjà, tandis que sa caméra frontale atteint 8 mégapixels.

De toute évidence, il est certifié robuste de qualité militaire, avec les indices de résistance à la poussière et aux liquides IP68 et IP69K les plus élevés.

Son prix sera de 629,99 euros et il sera également disponible sur les marchés internationaux, avec un essai gratuit de trois mois du service Bullitt Satellite qui coûtera plus tard 4,99 euros par mois pour ceux qui ont besoin de cette connectivité mondiale.

Cat S75, toutes les infos

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

