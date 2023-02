8 nouvelles applications Android que vous devriez essayer

Renouvelez votre mobile avec les 8 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur Google Play.

Applications Android sur un Google Pixel 4a 5G

A cette occasion nous avons sélectionné pour vous 8 nouvelles applications pour votre mobile Android que vous devriez essayer.

OneScore – Résultats sportifs en direct

Dans le Play Store, vous pouvez trouver un bon nombre d’applications pour vérifier les résultats sportifs depuis votre mobile et si ce que vous aimez le plus, c’est le football, vous devez essayer OneScore, une application gratuite qui vous montre les résultats de plus de 2 600 ligues et tournois de football dans le monde entier.

Ainsi, grâce à cette application vous pourrez voir des informations complètes sur les matchs (résultats, buteurs, joueurs sanctionnés, remplacements…etc) de la Santander League, de la Premier League, de la Serie A, de la Ligue 1 ou de l’Eredivisie, parmi autres compétitions.

Tube Music – Lecture en arrière-plan

Tube Music est une application gratuite complète grâce à laquelle vous pourrez lire des vidéos de plates-formes comme YouTube en arrière-plan et sans publicité et aussi les télécharger en haute qualité sur votre smartphone pour les regarder quand vous le souhaitez.

Mais ce n’est pas tout, car cette application te permet aussi de créer un dossier privé protégé par mot de passe avec les vidéos que tu ne veux pas voir et de créer tes propres playlists musicales avec tes chansons préférées.

Comment changer le mot de passe Wi-Fi

Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment changer votre mot de passe Wi-Fi et cette application fait exactement cela : elle explique, en détail, les étapes que vous devez suivre pour changer le mot de passe par défaut de votre routeur pour un mot de passe plus sécurisé.

Comment changer le mot de passe Wi-Fi est une application gratuite qui explique comment changer le mot de passe Wi-Fi pour une grande variété de marques de transporteurs et de routeurs neutres telles que TP Link, ASUS, Netgear, CISCO, Belkin, D Link, Zyxel ou Linksys.

WorldVPN

La dernière application VPN gratuite à arriver sur la boutique Google est World VPN, un service VPN haut débit et sécurisé qui vous permettra de naviguer en toute sécurité sur Internet et d’accéder à du contenu multimédia restreint dans votre pays.

L’un des points forts de World VPN est sa facilité d’utilisation, car pour commencer à l’utiliser, il suffit d’ouvrir l’application et de se connecter à l’un des nombreux serveurs gratuits proposés par ce client VPN gratuit.

Fond d’écran Cosmo 4K

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre Android avec des fonds d’écran originaux et de haute qualité, vous devez essayer Wallpaper Cosmos 4K, une application gratuite qui rassemble plus de 1 000 fonds d’écran en qualité HD et 4K inspirés de l’Espace et du Cosmos.

De plus, Wallpaper Cosmos 4K vous permet également de créer vos propres fonds d’écran animés en 3D pour rendre votre bureau mobile totalement unique.

TalkGPT – Parlez à une IA puissante

TalkGPT est une application de chatbot IA basée sur le modèle GPT-3 utilisé par le populaire OpenAI ChatGPT qui vous offre une expérience d’interaction vocale vraiment fluide.

De plus, cette application complète a la capacité de traduire en temps réel, ce qui vous facilitera la communication avec ce chatbot dans des langues que vous ne parlez pas.

Noterly : des rappels simples

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications de liste de tâches pour Android, mais si vous cherchez une application simple pour prendre des notes et créer des rappels, vous devez essayer Noterly.

Noterly est une application gratuite avec laquelle vous pourrez créer des notes et des rappels simples dans le panneau de notification de votre mobile et programmer leur apparition aux heures que vous décidez.

Créer une notification planifiée avec Noterly est aussi simple que d’ouvrir l’application, de lui donner un titre et une description, d’ajouter une couleur et de choisir la date et l’heure auxquelles vous souhaitez recevoir la notification.

De plus, une fois la notification reçue, il vous suffit d’appuyer sur l’option Marquer comme terminé pour qu’elle soit automatiquement archivée.

Tik Boost – Abonnés, J’aime

Si vous commencez à créer du contenu sur TikTok et que vous souhaitez améliorer votre présence sur le réseau social à la mode, Tik Boost est l’outil qu’il vous faut, car avec cette application gratuite, vous pourrez augmenter votre nombre de followers et obtenir beaucoup plus de « j’aime ». » de vrais utilisateurs.

En plus de cela, Tik Boost vous montre également des statistiques complètes de votre compte en temps réel, afin que vous puissiez voir comment il se développe de jour en jour.

