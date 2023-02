Que indique le point d’exclamation rouge sur WhatsApp ?

Nous expliquons quelle est la signification du point d’exclamation rouge dans WhatsApp et les raisons pour lesquelles il apparaît.

Un point d’exclamation rouge sur WhatsApp est apparu.

WhatsApp est une application pleine de curiosités et de secrets. Par exemple, saviez-vous que chaque emoji a une signification différente ? Et la chose normale est que c’est très différent de ce que vous pensez. Sans aller plus loin, vous pourriez être surpris de découvrir ce que indique le drapeau rouge utilisé dans WhatsApp et Twitter. Cette fois, nous allons nous concentrer sur le point d’exclamation qui apparaît à côté de vos messages. A quoi sert-il et comment l’éviter ?

Avant toute chose, nous allons vous expliquer pourquoi un point d’exclamation apparaît lorsque vous envoyez des messages sur WhatsApp. Une fois que nous aurons compris ce que cela indique, nous discuterons des moyens d’empêcher cette icône d’apparaître dans vos conversations.

Pourquoi un point d’exclamation apparaît-il dans mes messages WhatsApp ?

WhatsApp est une application avec laquelle vous pouvez envoyer toutes sortes de contenus à vos contacts. Mais que vous envoyiez une photo, une vidéo ou un message texte, des codes sont utilisés pour déterminer l’état de la transmission.

Généralement, ces graphiques sont appelés ticks ou contrôles WhatsApp. Une seule coche grise indique que le message a été envoyé, mais pas livré. Dans le cas d’un double tick, il confirme la livraison du message, tandis qu’un double tick bleu indique que le contenu a été ouvert. Mais que se passe-t-il si le message ne parvient pas à sortir de l’appareil émetteur ?

Dans ce cas, un point d’exclamation rouge apparaît à côté du message. Oui, cette icône indique que le contenu que vous envoyez n’a pas quitté votre téléphone. Il n’a même pas atteint les serveurs WhatsApp et, par conséquent, il ne sera pas livré.

L’apparition de ce symbole est plus fréquente que vous ne le pensez et peut se produire pour les raisons suivantes :

Une erreur dans le service WhatsApp.

Un échec d’application.

Le manque de connexion sur votre appareil.

Un problème avec le fichier que vous envoyez.

Si vous rencontrez des problèmes liés à ces causes et que le point d’exclamation rouge n’arrête pas d’apparaître dans WhatsApp, continuez à lire. Voici quelques conseils pratiques pour corriger vous-même cette erreur.

Comment résoudre le problème du point d’exclamation rouge sur WhatsApp

Ces quatre méthodes vous aident à corriger l’erreur qui provoque l’apparition continue du point d’exclamation rouge de WhatsApp.

Vérifiez votre connection internet

Sans connexion Internet, il est impossible d’envoyer des fichiers ou des messages par WhatsApp. Donc, avant de sauter aux mauvaises conclusions, vous devriez idéalement vous assurer que vous disposez de la connectivité nécessaire.

Vérifiez les points suivants sur votre téléphone :

Couverture. Dans le cas où le signal du réseau WiFi ou mobile est très faible, déplacez-vous pour améliorer la connexion. Lorsque vous avez peu de couverture, vous pourrez peut-être envoyer des messages, mais pas des fichiers plus volumineux, tels que des vidéos.

Mode avion. Désactivez le mode avion pour rétablir la connexion Internet.

Panne de réseau. Parfois, il est possible d’avoir une bonne couverture et que le réseau échoue tout de même. Passez du WiFi aux données mobiles ou vice versa pour pouvoir envoyer du contenu via WhatsApp.

Essayez d’envoyer un autre fichier

WhatsApp se charge de traiter les vidéos et les images que vous envoyez à vos amis et à votre famille. Il se peut que certains des fichiers que vous essayez d’envoyer soient corrompus et qu’il ne soit pas possible de les compresser.

Si tel est le problème, il existe deux solutions :

Envoyez l’image non compressée. Faites-le en sélectionnant le fichier dans la section Documents, dans le menu des pièces jointes.

Essayez un autre fichier. C’est ainsi que vous déterminez si le problème vient du fichier que vous essayez d’envoyer ou de la connexion Internet.

Découvrez si WhatsApp est en panne

Savoir si WhatsApp est en panne est relativement simple. Une bonne façon de le faire est d’utiliser d’autres applications, en particulier celles qui ne sont pas Meta comme Instagram ou Facebook. Si tout se passe bien, il est clair qu’il y a des problèmes dans le service.

Une autre possibilité est de consulter une plateforme spécialisée dans les crashs de serveurs, comme Downdetector.

Mettez à jour l’application ou essayez de la réinitialiser

Enfin, il est possible que le problème soit lié à l’application elle-même. Généralement, lorsque les développeurs détectent un problème avec ces caractéristiques, ils publient rapidement une mise à jour.

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour visiter l’onglet WhatsApp dans le Play Store. Si le bouton Mettre à jour apparaît, cela indique qu’une nouvelle version est disponible.

Vous pouvez également réinitialiser complètement l’application. Mais méfiez-vous! Cela vous obligera à saisir à nouveau vos informations de connexion et vous perdrez tout contenu non sauvegardé.

