Le laboratoire commun de TECNO et TCL CSOT fournit un double écran phare pour le prochain PHANTOM V Fold de TECNO

TECNO, une marque mondiale de technologie innovante, lancera bientôt son tout premier smartphone pliable. Le nouveau PHANTOM V Fold sera lancé le 28 février au MWC Barcelona 2023. Il comportera un écran phare avancé développé par TECNO et le géant de la technologie d’affichage avancée TCL CSOT, dans un laboratoire commun des deux marques technologiques.

En juillet 2022, TECNO et TCL CSOT ont officiellement créé un laboratoire commun. Renforcer le partenariat de longue date entre les deux marques. Démontrant une vision partagée pour l’avenir de l’industrie, le laboratoire mettra fortement l’accent sur l’innovation pour répondre aux besoins des clients. Les deux marques accordent une grande importance à la valeur de la recherche et du développement. Faisant appel à leurs capacités uniques, l’engagement envers une collaboration future est motivé par une ambition partagée de créer les appareils haut de gamme les plus avancés pour les utilisateurs du monde entier.

Le double écran phare du PHANTOM V Fold livré par le Joint Laboratory

PHANTOM V Fold comportera un superbe double écran phare à taux de rafraîchissement élevé LTPO de 120 Hz. Exploitant les connaissances techniques de TCL CSOT, l’appareil offre une expérience d’écran exceptionnelle dans les configurations de smartphone standard et de grand écran déplié. Les technologies développées par TECNO fourniront également un écran qui, une fois déplié, crée une surface ultra-plate et pratiquement sans plis. Fournir des visuels grand écran immersifs et remarquables.

Le représentant de TCL CSOT a partagé : « Cela a été un plaisir de travailler avec TECNO dans le cadre de notre laboratoire commun. Se concentrer sur de nouvelles façons de révolutionner l’expérience des appareils intelligents. En tant que leader des technologies d’écran et d’affichage, nous avons pu partager notre expertise globale lors du développement du PHANTOM V Fold. Et j’attends avec impatience l’avenir de la collaboration.

Un futur dispositif roulant en développement

Avec la sortie imminente de PHANTOM V Fold, TECNO et TCL CSOT se tournent déjà vers l’avenir de leur collaboration. Rechercher de nouvelles façons de fournir des écrans d’appareils intelligents plus immersifs et percutants. Notamment, un successeur au PHANTOM V Fold est déjà en préparation. Avec sa sortie prévue pour 2024.

Le nouveau modèle comportera l’optimisation des plis Pattern 2.0 développée par TECNO. Assurer tout pli d’écran serait presque inexistant. La couche d’écran du téléphone devrait également être environ 20 % plus fine. Alors que la technologie PLP de TCL CSOT améliorerait encore l’offre de l’appareil.

Ailleurs, la recherche et le développement avancés de TECNO et TCL CSOT continuent de jeter les bases d’un autre appareil à grand écran. A savoir un smartphone enroulable avec un écran extensible et rétractable. Les plans pour l’appareil le verraient équipé d’un moteur de défilement d’écran, créant un affichage grand écran sans pliage nécessaire. L’affichage résultant n’aurait donc aucun pli d’écran. Et offrirait un écran extrêmement plat pour un travail immersif, des divertissements et une utilisation quotidienne.

Discutant de l’attitude de TECNO et TCL CSOT à l’égard de l’amélioration de l’expérience utilisateur, Jack Guo, directeur général de TECNO, a déclaré : « Notre partenariat avec TCL CSOT repose sur une vision mutuelle de l’avenir des appareils intelligents, l’innovation menant à l’expérience utilisateur ultime. . Je suis ravi que nous lancions bientôt notre premier smartphone pliable, PHANTOM V Fold. Et en préparant son successeur, nous soulignons notre confiance dans l’avenir de ce partenariat pour continuer à fournir des résultats inégalés à notre public mondial.

Tirant parti de leur vaste expertise combinée, TECNO et TCL CSOT sont également prêts à approfondir leur collaboration à l’avenir. Les deux marques se sont engagées à découvrir les meilleures technologies pour réinventer l’expérience utilisateur des appareils intelligents.

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l’expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents. Poussant sans relâche pour l’intégration parfaite du design contemporain et esthétique avec les dernières technologies. Aujourd’hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles, offrant une innovation de pointe grâce à une large gamme de smartphones, de dispositifs portables intelligents, d’ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d’exploitation HiOS et de produits pour la maison intelligente. Guidé par son essence de marque « Stop At Nothing », TECNO s’engage à débloquer les meilleures et les plus récentes technologies pour les individus tournés vers l’avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d’eux-mêmes et leur meilleur avenir. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO.

À propos de PHANTOM

PHANTOM est une sous-marque technologique haut de gamme de TECNO. Né en réponse à la demande mondiale croissante de produits intelligents haut de gamme, PHANTOM crée des appareils haut de gamme, élégants et audacieux qui se tiennent à l’avant-garde de l’innovation. En tant que marque technologique internationale pionnière, PHANTOM permet aux consommateurs de devenir des pionniers et des créateurs, améliore les affaires et le divertissement et encourage de nouvelles façons de penser et de faire avec un esprit d’individualité moderne. Infusés de la signature de la marque, les produits PHANTOM sont une source d’inspiration pour que son public soit le leader du changement, recherche l’extraordinaire dans sa vie quotidienne et élève chaque expérience en un moment inoubliable. Pour en savoir plus sur PHANTOM, veuillez visiter le site Web suivant.