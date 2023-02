Ces 2 Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent également la mise à jour vers One UI 5.1 avec Android 13

La mise à jour de One UI 5.1 basée sur Android 13 arrive déjà sur les variantes 4G et 5G du Samsung Galaxy Note 20 de Suisse et d’Amérique du Sud et du Galaxy Z Fold2 d’Allemagne.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est l’un des mobiles de la firme coréenne en cours de mise à jour vers One UI 5.1

En plus de mettre à jour un bon nombre de téléphones avec le dernier correctif de sécurité Android, Samsung déploie également en février la mise à jour One UI 5.1 sur ses meilleurs combinés haut de gamme et milieu de gamme de la série Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Note et Galaxy A.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour vers One UI 5.1 avec Android 13 sur le Galaxy A73 5G, c’est maintenant au tour de 2 autres Galaxy plus anciens, les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Z Fold2.

Le Samsung Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold2 sont mis à jour vers One UI 5.1 avec Android 13

Comme confirmé par XDA-Developers, Samsung a commencé à publier la mise à jour de One UI 5.1 basée sur Android 13 dans les versions 4G et 5G du Samsung Galaxy Note 20 en Suisse et dans certains pays d’Amérique du Sud avec la version du firmware N98xxXXU5HWAC et sur l’allemand Samsung Galaxy Z Fold2 avec le numéro de build F916BXXU2JWB5.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un total de 54 problèmes de sécurité, dont 48 ont été corrigés par Google et les 6 restants par la firme coréenne. De même, sur ces 6 derniers réparés par Samsung, deux d’entre eux ont été marqués comme étant de gravité élevée et les quatre restants de gravité modérée.

De même, cette nouvelle version logicielle apporte au Galaxy Note 20 et au Galaxy Z Fold2 toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable, un album de famille partagé au sein de la Galerie, de nouveaux widgets de batterie et météo , une nouvelle fonctionnalité de collaboration en direct pour Samsung Notes ou la possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer les captures d’écran.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy Note 20 ou Galaxy Z Fold2 vers la nouvelle version de One UI en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre mobile, et en cliquant sur Télécharger et installer. bouton.

