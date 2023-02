Personne n’est épargné par les licenciements chez Google. Pas même les robots qui nettoient leurs cantines

Google aurait décidé de se passer de sa division Everyday Robots et de « licencier » les robots chargés de nettoyer ses cafétérias.

L’un des robots d’Everyday Robots, chargé de nettoyer les cafétérias à l’intérieur des bureaux de l’entreprise / Image : Everyday Robots

Au cours des derniers mois, nous avons assisté à différentes vagues de licenciements effectués dans les grandes entreprises technologiques du monde entier. Google, pour sa part, a été l’un des derniers, licenciant 12 000 de ses employés, soit environ 6 % de son effectif total.

Mais il n’y a pas que l’emploi du personnel de Google qui semble en danger. Un nouveau rapport de Wired suggère qu’Alphabet, la maison mère de Google, aurait décidé de se passer de son armée de robots dédiés à l’ouverture des portes et au nettoyage des espaces à l’intérieur de ses bureaux.

Ces robots sont l’œuvre d’Everyday Robots, une division appartenant jusqu’à présent à son département expérimental, « X ». Según fuentes cercanas a la compañía, Google habría decidido cerrar dicha división, formada por un total de 200 trabajadores, y de paso prescindir de estos robots sobre ruedas capaces de limpiar las mesas de las cafeterías, separar la basura, reciclar o abrir puertas, entre autres choses.

Google « vire » ses robots de nettoyage

Everyday Robots est une division chargée de développer et de former des robots qui pourraient « apprendre par eux-mêmes » pour effectuer différentes tâches quotidiennes. Les progrès du groupe d’employés travaillant sur cette technologie étaient prometteurs, et les robots étaient même une partie importante de l’entreprise pendant la pandémie de 2020, lorsqu’ils ont été utilisés pour organiser les cantines de l’entreprise et vérifier la propreté des salles de conférence.

Mais même les robots ne sont pas à l’abri du processus de réduction des coûts dans lequel Alphabet est plongé depuis plusieurs mois maintenant. Une porte-parole d’Everyday Robots a confirmé qu’Everyday Robots ne sera pas un projet distinct au sein d’Alphabet, et que sa technologie sera consolidée dans d’autres projets de robotique au sein de la division Google Research.

Cette restructuration passe aussi par la suppression des robots, évalués à plusieurs dizaines de milliers de dollars chacun.

Mais Everyday Robots ne semble pas être la seule division de « X » à fermer ses portes cette année. Récemment, on apprenait qu’Alphabet prévoyait de mettre un terme à certains de ses projets les plus fous afin de réduire les coûts, notamment ceux axés sur le développement et la mise en place de taxis autonomes ou de systèmes automatisés de livraison de colis via des drones.

