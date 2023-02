Le bricolage avec les paramètres de WhatsApp sera beaucoup plus facile grâce à sa dernière innovation

WhatsApp teste une barre de recherche dans les paramètres de la version bêta de l’application iOS pour localiser plus rapidement n’importe quelle section d’entre eux.

WhatsApp améliore son panneau de paramètres avec cette nouvelle fonctionnalité

Malgré le fait que WhatsApp reste le service de messagerie le plus populaire au monde, comme en témoignent ses plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois, l’application appartenant à Meta continue d’améliorer ses applications mobiles avec de nouvelles fonctionnalités pour égaler son grand rival dans ce segment. , Télégramme.

Ainsi, après avoir annoncé des « Newsletters », une véritable alternative aux chaînes Telegram et commencé à tester l’option d’envoi d’images de haute qualité dans l’application iOS, le client de messagerie travaille désormais sur une fonction qui vous permettra de vous déplacer plus fluidement dans votre paramètres.

WhatsApp introduit une barre de recherche dans les paramètres

Les analystes de WABetaInfo ont découvert dans la dernière bêta de WhatsApp pour iOS, avec le numéro de version 23.4.0.73, que l’application de messagerie instantanée teste une fonction pour améliorer la navigation dans ses paramètres.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, WhatsApp introduit une barre de recherche en haut du panneau Paramètres de l’application. Ainsi, pour localiser un paramètre précis, il vous suffit d’écrire ce que vous recherchez dans ladite barre et tous les résultats correspondant à votre recherche apparaîtront immédiatement en dessous.

Cette nouvelle fonctionnalité de l’application de service de messagerie vient vous aider à naviguer plus facilement dans les paramètres et vous permettre de localiser une option spécifique de manière beaucoup plus rapide et plus facile, car il ne sera pas nécessaire de parcourir toute la liste des paramètres pour trouvez ce que vous cherchez.

Cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp est déjà disponible pour certains utilisateurs bêta de l’application iOS et il est prévu qu’elle atteindra également très bientôt les testeurs de la version Android.

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez profiter à la fois de cette fonctionnalité et d’autres qui arriveront plus tard avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta pour Android.

