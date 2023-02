256 Go de mémoire, Android 13 et écran 144 Hz : ce mobile haut de gamme se rabat sur le minimum

Le terminal peut être acheté sur AliExpress Plaza pour 359 euros, 70 euros moins cher que son prix officiel.

Le POCO X4 GT est ma recommandation d’achat depuis sa sortie.

Vous voulez un mobile haut de gamme et vous ne pouvez pas dépenser beaucoup d’argent ? Détendez-vous, j’ai trouvé la solution à votre recherche. Le tout-puissant POCO X4 GT vient de tomber à 429,99 359 euros sur AliExpress Plaza, avec la livraison gratuite depuis la France. C’est la version haut de gamme de ce modèle, avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

C’est l’un des terminaux qui a surpris la scène Android en proposant un processeur, un écran et une batterie haut de gamme pour un prix super compétitif. L’offre est tellement bonne, puisque nous l’avons sur Amazon pour 408 euros et sur le site officiel de Xiaomi pour 429,99 euros. Profitez des derniers jours des offres AliExpress, la semaine prochaine pourrait ne pas être si bon marché.

Achetez le POCO X4 GT avec plus de mémoire pour 359 euros

Il est dommage que le POCO X3 GT n’ait pas atteint notre marché car, s’il l’avait fait, il aurait été le plus réussi de la famille POCO à l’époque. Heureusement, le POCO X4 GT est arrivé et est entré dans l’Olympus haut de gamme bon marché avec une bonne base avec ses frères POCO F4, realme GT Neo 3 et compagnie. C’est une fantastique option d’achat haut de gamme, pour un prix très bas, vous obtenez un matériel très performant, un très bon écran fluide, beaucoup de mémoire et un appareil photo plus que remarquable.

Le POCO X4 GT a un corps de 8,9 mm d’épaisseur et pèse 200 grammes fini en plastique et en verre. Il est résistant à la poussière et à l’eau avec un certificat IP53. Sur sa face avant, il monte un bel écran Full HD + IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, a une luminosité maximale de 650 nits et son verre est protégé par Gorilla Glass 5. Nous avons le lecteur d’empreintes digitales, cette fois, sur le côté. Pour compléter cette section multimédia, nous avons de bons haut-parleurs et microphones pour la suppression du bruit lors des appels.

C’est un terminal très puissant et aux performances plus qu’exceptionnelles. Il s’appuie sur le processeur Dimensity 8100 Max de MediaTek, l’un des meilleurs du fabricant chinois. Il le prend en charge à tout moment sur la puce graphique ARM Mali-G610 MC6, 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Il est très solvable, pouvant atteindre 825 000 points au test Antutu. Il est entièrement mis à jour vers Android 13 avec MIUI V14.

Sa batterie se démarque du reste de la gamme haut de gamme, atteignant 5080 mAh. Nous aurons une autonomie proche de 2 jours pleins. Avec sa charge rapide à 67W nous n’aurons aucun problème à recharger la batterie en moins de 40 minutes. Quant à sa connectique, il fait partie des mobiles haut de gamme les plus complets : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, port casque, infrarouge et radio FM.

Sa caméra arrière se distingue par son capteur principal Samsung de 64 MP f/1.89, son grand angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Il fait un travail spectaculaire de photos de jour, d’enregistrement vidéo 4K à 60 ips et de ralenti à 960 ips. Sur sa face avant, il cache un objectif Omnivision de 16 MP qui prend de fabuleuses photos de selfie.

