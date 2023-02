L’une des meilleures applications de calculatrice sur Google Play peut être téléchargée gratuitement pendant quelques heures

Profitez de cette opportunité et obtenez NT Calculator – Calculatrice étendue entièrement gratuitement.

Il y a une vie au-delà de Google Calculator, NT Calculator est une excellente alternative qui est maintenant gratuite pour une durée limitée

La chose la plus courante est que, si vous devez effectuer un calcul avec votre mobile Android, vous recourez à la célèbre calculatrice Google ou à l’application native de la couche de personnalisation de votre terminal, mais dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grande variété d’applications pour calculatrice très pratiques, dont certaines sont gratuites et d’autres payantes.

Parmi ces derniers, l’un des plus remarquables est NT Calculator, une application qui a déjà été téléchargée plus de 100 000 fois et qui a une note moyenne de 4,5 sur 5 dans la boutique Google. Eh bien, aujourd’hui est votre jour de chance car cette application de calculatrice cool peut être à vous gratuitement, mais seulement pour les prochaines heures.

NT Calculator est gratuit pour une durée limitée

Si vous recherchez une application de calculatrice complète et fonctionnelle, NT Calculator est exactement ce dont vous avez besoin, car cette application vous permettra d’effectuer facilement et rapidement toutes sortes de calculs.

C’est parce que cette application a une interface très facile à comprendre et un grand nombre de fonctionnalités vraiment utiles.

En ce sens, il faut souligner que la grande force de cette application est qu’elle est capable de regrouper 7 types de calculatrices différentes dans un seul outil, que nous détaillerons ci-dessous :

Calculatrice standard : permet d’effectuer toutes sortes de calculs simples et possède des fonctions de mémoire

Calculatrice scientifique : comprend des fonctions telles que sin, cos, tan, %,!, 0-9, (,), RAD et DEG, log, ln, Mod, +, -, x, /, SQRT ou SQR et peut utiliser EXP est E(sam as 10^) pour calculer un grand nombre décimal

Calculatrice radicale : compte avec les bases 2, 8, 10, 16

Calculateur de temps : Il a 4 fonctions principales : heure (h), minute (m), seconde (s), milliseconde (s) avec des fonctionnalités de base comme b%, +, -, x, /, 0 – 9, (y )

Calculateur de prêt : avec cette option, vous pouvez calculer les versements d’un prêt en fonction de trois données de base : le montant du prêt, le taux d’intérêt et la durée du prêt

Calculatrice de date : permet d’ajouter et de soustraire des jours et de calculer la différence entre deux dates

Convertisseur d’unités : avec cette fonctionnalité, vous pouvez convertir toutes sortes d’unités de mesure telles que des unités de poids, de longueur, de vitesse, de température, de temps, d’énergie ou de pression

Habituellement, NT Calculator est au prix de 2,79 euros, mais pendant quelques heures vous pourrez le télécharger gratuitement. Cette excellente application de calculatrice est compatible avec les appareils mobiles fonctionnant sous Android 5.0 ou supérieur et n’a pas d’achats intégrés, vous n’aurez donc pas à payer un centime pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Google Play Store | Calculatrice NT – Calculatrice complète (Gratuit 2,79 euros)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :