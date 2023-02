La durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 peut être augmentée par un pilote OLED plus efficace

Un rapport de décembre a suggéré que la durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 pourrait être améliorée par le passage à un processus de 3 nm pour la puce A17. Maintenant, il semble que le pilote d’affichage puisse également jouer un rôle dans l’augmentation du temps que vous pourrez passer entre les charges.

Cela aussi est rendu possible en utilisant un processus plus petit, car la puce du pilote d’affichage OLED passerait de 40 nm à 28 nm…

Autonomie de la batterie de l’iPhone 15

Le rapport de l’année dernière était basé sur les commentaires du fabricant de puces d’Apple TSMC sur les avantages du processus 3 nm, qu’il utilisera pour fabriquer la puce A17 pour alimenter au moins les modèles iPhone 15 Pro.

Le passage à 3nm est un grand pas. Bien qu’Apple se réfère à la puce A16 alimentant les modèles d’iPhone 14 Pro comme une puce de 4 nm, TSMC décrit plutôt le processus N4 utilisé pour le processeur comme une version améliorée de 5 nm – il passera donc directement de 5 nm à 3 nm.

Bloomberg a rapporté que le président de la société, Mark Liu, était plus précis sur les avantages de l’efficacité énergétique que sur l’amélioration des performances. Nous avons cependant noté que les commentaires de Liu étaient de nature générale et qu’en concevant la puce A17, Apple choisira son propre équilibre entre la vitesse et la durée de vie de la batterie.

Puce de pilote d’affichage OLED plus efficace

Economic Daily News a cité des sources de la chaîne d’approvisionnement rapportant que l’iPhone 15 adoptera également une puce de pilote d’affichage OLED plus économe en énergie. Il s’agit de la puce située entre le processeur principal et l’écran, qui gère l’activation et la désactivation réelles des pixels.

Des sources de la chaîne d’approvisionnement ont révélé que le processus de la puce de pilote OLED de la série Apple iPhone 15 passera de 40 nm HV à 28 nm HV, ce qui contribuera à réduire davantage la consommation d’énergie et à améliorer la durée de vie de la batterie. Selon le rapport de Jiwei.com, à l’heure actuelle, les principaux fournisseurs de puces de lecteur Apple OLED sont LX Semicon et Samsung System LSI, parmi lesquels les puces de pilote Samsung System LSI sont principalement OEM par Samsung Electronics et United Power, et les puces de lecteur LX Semicon sont principalement pilotés par TSMC, United Power, Grid Core OEM.

Bien que cela ait pu être à la demande d’Apple, le rapport indique que les deux principaux fournisseurs de ces puces du fabricant d’iPhone envisagent de réorganiser leurs lignes de production. Ils basculent le processus 40 nm vers des puces de mémoire flash, ce qui offre la possibilité de reconcevoir les pilotes d’affichage pour utiliser le processus plus petit de 28 nm.

La forte demande d’Apple pour les nouvelles puces est susceptible de provoquer une pénurie de capacité de production de 28 nm dans l’industrie, selon le rapport taïwanais.

Hier, nous avons fourni un nouveau regard exclusif sur la conception du prochain iPhone 15, avec des rendus basés sur des fichiers CAO 3D. Ceux-ci ont confirmé que les modèles de base de cette année recevront l’île dynamique actuellement limitée aux deux modèles d’iPhone 14 Pro, et que l’écran sera légèrement plus grand, à 6,2 pouces au lieu de 6,1.