Eugene Levy fait une tournée mondiale dans The Reluctant Traveler, diffusé aujourd’hui sur Apple TV +

Le voyageur réticent est maintenant en streaming. Eugene Levy joue dans cette nouvelle émission de voyage amusante sur Apple TV +, alors qu’il plonge ses orteils dans une myriade de cultures du monde entier. Voici comment regarder.

La vanité de la série est que Levy, mieux connu pour son rôle d’acteur dans Schitt’s Creek, n’est pas très désireux de quitter le confort douillet de son canapé.

Mais The Reluctant Traveler l’oblige à voir et à expérimenter des choses qu’il (et très probablement, le public spectateur) n’a jamais vues auparavant. À travers la série en huit parties, cette émission de voyage à gros budget présente Levy visitant les terres désertiques de l’Utah en hélicoptère, plongeant dans la culture de la lutte sumo au Japon, se relaxant dans une station balnéaire de luxe aux Maldives, et plus encore.

Comment regarder Le voyageur réticent

Vous pouvez regarder The Reluctant Traveler avec un abonnement Apple TV+. Inscrivez-vous ici pour un essai gratuit de sept jours si vous n’avez pas encore de compte. Ensuite, ouvrez simplement l’application Apple TV sur un appareil compatible et commencez à diffuser. Tous les épisodes de la première saison de The Reluctant Traveler sont sortis aujourd’hui, vous pouvez donc tous les consommer maintenant.

L’application Apple TV est disponible sur les décodeurs Apple TV 4K, iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire Stick, Roku, Comcast Xfinity, PlayStation, Xbox et de nombreux modèles de téléviseurs intelligents. Les utilisateurs d’Android et de PC Windows peuvent également regarder le contenu Apple TV via un navigateur Web, en visitant tv.apple.com.

Bientôt disponible sur Apple TV+

Apple TV+ est un service de diffusion en continu par abonnement qui vous donne accès aux émissions de télévision et aux films originaux d’Apple. Autre nouveauté aujourd’hui sur le service, la série dramatique française Liaison et la deuxième saison de l’émission d’animation pour enfants Pretzel and the Puppies. Les sorties notables à venir incluent le film Tetris, l’anthologie de science-fiction sur le changement climatique Extrapolations et la troisième saison très attendue de Ted Lasso.

Découvrez tout sur Apple TV+ dans notre guide exclusif.