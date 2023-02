Twitter est la plus grande entreprise à but non lucratif au monde, selon Elon Musk

Elon Musk, l’actuel PDG de la plateforme de médias sociaux Twitter, est bien connu lorsqu’il s’agit de faire des déclarations controversées. Comme d’habitude, il a fait une autre déclaration controversée en qualifiant Twitter de plus grande entreprise à but non lucratif au monde. Musk l’a posté sur Twitter, ce qui a attiré beaucoup d’attention de la part de ses abonnés, comme d’habitude. Au moment d’écrire ces lignes, le tweet avait déjà recueilli environ 83 millions de vues et 611 000 likes.

Tweet d’Elon Musk sur Twitter

« Dites ce que vous voulez de moi, mais j’ai acquis la plus grande organisation à but non lucratif au monde pour 44 milliards de dollars lol », a tweeté Musk. Ce tweet a également attiré l’attention du concepteur de jeux américain Derek Smart qui a répondu en disant : « Maintenant, ouvrez-le en source, alors nous serons vraiment impressionnés ». Musk n’a pas tardé à répondre à ce tweet avec cette déclaration : « Préparez-vous à être déçu au début lorsque notre algorithme sera rendu open-source la semaine prochaine, mais il s’améliorera rapidement ! »

Twitter est une plate-forme de liberté d’expression, donc chaque fois que quelqu’un tweete, il y aura toujours des réactions mitigées. Même en tant que PDG, Musk n’est pas exempt de commentaires positifs et négatifs. De nombreux utilisateurs se sont exprimés en commentant sous le tweet de Musk.

Les utilisateurs de Twitter ont réagi au tweet d’Elon Musk

Un utilisateur a montré une réaction positive en remerciant Musk d’avoir rendu la liberté d’expression à la plateforme. Il a dit, « la seule personne au monde qui aurait pu rendre la liberté d’expression à la plate-forme la plus importante du monde ». Un autre utilisateur a également écrit « Mais sauver la liberté d’expression et la vérité n’a pas de prix ».

Le créateur de Dogecoin Billy Marcus a également ajouté sa voix en disant « Twitter a le potentiel de gagner de l’argent » si seulement la plupart des utilisateurs étaient remplacés par des personnes non ennuyeuses ».

Elon Musk a publié ce tweet peu de temps après que les avocats de l’actionnaire de Tesla ont demandé à un juge du Delaware d’annuler un package salarial que le conseil d’administration de l’organisation avait accordé à Elon Musk en 2018. Ce package aurait une valeur de plus de 55 milliards de dollars.