iOS 17 ou iOS 16.5 ? Apple continue de bidouiller

Après l’iOS 16 et sa série de mises à jour, la prochaine mise à jour majeure d’iOS devrait être l’iOS 17. Cependant, il semble qu’Apple tourne toujours autour du pot avec l’iOS 16. Selon les rapports, il y a plus d’éléments de preuve qu’Apple teste actuellement le système iOS 16.5 en interne. L’iOS 16.5 pourrait être l’une des dernières mises à jour majeures avant qu’Apple n’annonce iOS 17 lors de la WWDC23 en juin. On ne sait pas quelles fonctionnalités seront introduites dans iOS 16.5. Cependant, l’attente se poursuit pour certaines fonctionnalités annoncées précédemment, notamment les comptes d’épargne Apple Card, les applications Apple Music Classical et les options de sécurité d’authentification par clé de contact iMessage. Apple Pay Later arrive également bientôt mais devrait être activé via une mise à jour côté serveur.

Pour iOS 17, Mark Gurman de Bloomberg a récemment déclaré qu’il n’avait entendu parler de « rien de particulier qui changerait la donne » prévu pour l’iPhone. Cela indique que la mise à jour ne comportera probablement pas beaucoup de changements. Cependant, cela n’indique pas qu’il sera lancé de si tôt. iOS 17 introduira le CarPlay de nouvelle génération d’Apple. Il offrira une intégration plus approfondie avec les fonctionnalités du véhicule telles que la climatisation et la radio FM, la prise en charge de plusieurs affichages sur le tableau de bord, une personnalisation accrue, etc. Apple indique que les premières voitures équipées de CarPlay de nouvelle génération seront commercialisées d’ici la fin de 2023. Les marques incluent Acura, Audi, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo, etc.

iOS 17 n’apportera pas beaucoup de changements

iOS 17 devrait également lancer des magasins d’applications alternatifs en Europe, comme l’exige la loi sur le marché numérique. Gurman avait précédemment déclaré que le changement serait mis en œuvre dans le cadre de la mise à jour iOS 17 à la mi-2024. Pendant ce temps, Apple a mis la première version bêta d’iOS 16.4 à la disposition des développeurs et des testeurs publics. La mise à jour comprend un tas de nouveaux emojis, la prise en charge des notifications push Web, des améliorations des applications de podcast, etc. Apple WWDC se tient généralement début juin. Lors de la conférence des développeurs d’une semaine, Apple publiera également macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 et éventuellement realityOS/xrOS pour les casques AR/VR d’Apple cette année.

iOS 17 – à quoi s’attendre

Apple lancera officiellement son système d’exploitation le plus récent, iOS 17, dans quelques mois. Le système reçoit actuellement beaucoup d’attention de la part de l’entreprise. Cependant, il y a eu de mauvais rapports sur le système d’exploitation iOS 17. Le système d’exploitation iOS 17 verrait plus d’améliorations d’Apple cette année. Cela est dû au fait que xrOS, le système d’exploitation conçu pour fonctionner avec les appareils AR/VR, aura préséance sur le développement normal d’iOS cette année.

Depuis de nombreuses années, Apple développe son appareil AR/VR et le système d’exploitation xrOS qui l’exécute. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les ingénieurs d’Apple accordent déjà moins d’attention aux autres systèmes d’exploitation puisque le casque devrait faire ses débuts en 2023. Les prochaines mises à jour iOS 17 et iPadOS 17 sont également incluses.

Il peut y avoir « moins de changements significatifs que prévu initialement » pour iOS 17, également connu sous le nom de Dawn. C’est pour que les futurs appareils d’Apple puissent consacrer plus d’attention à xrOS. Mark Gurman pense également que macOS 14, également connu sous le nom de Sunburst, adopte une stratégie similaire.

Retient beaucoup de l’iOS 16

iOS 14, sorti en 2020, et iOS 16, sorti en juin de l’année dernière, étaient des mises à niveau majeures qui ajoutaient de nouvelles fonctionnalités aux applications standard telles que Maps et Safari, un écran de verrouillage remanié et des widgets repensés à la maison iPhone. filtrer.

Selon les rapports, le prochain iOS 17 permettra une variété de fonctionnalités. Par exemple, les futures versions de l’iPhone utiliseront les ports USB Type-C exclusivement pour le chargement. Cependant, seules deux versions activeront les vitesses USB 3.2. Ces iPhones pourraient être des modèles Pro et Pro Max. Par ailleurs, des problèmes de performances avec d’autres versions peuvent exister. Par conséquent, vous devez vérifier tout problème lors de l’utilisation d’une connexion USB pour les charger. Il y aura également des changements majeurs dans l’application Home. En fin de compte, le prochain iPhone 15 Pro Max sera doté de fonctionnalités encore plus étonnantes. Le téléphone aura, par exemple, une analyse d’image plus avancée.