La meilleure fonction exclusive du Google Pixel n’est plus exclusive : vous pouvez l’utiliser sur les téléphones Android ou iPhone

Grâce à Google One, les outils de retouche photo alimentés par l’IA (tels que Magic Eraser) ne seront plus exclusifs au Google Pixel pour atteindre davantage de téléphones Android ou iPhone.

Il y avait déjà d’innombrables applications sur Android qui nous permettaient de supprimer l’arrière-plan ou d’autres objets de nos photos et même de nombreuses applications professionnelles pour tirer le meilleur parti de nos appareils photo mobiles, bien qu’en réalité, la vérité est que Google avait probablement le meilleur et seule option native sous la forme d’une fonctionnalité exclusive de leurs téléphones Pixel, laissés à eux-mêmes pendant longtemps avec la fonctionnalité « Magic Eraser » alimentée par l’IA conçue pour supprimer tout ce qui est ennuyeux d’une photo en quelques secondes.

Désormais, comme Google lui-même nous l’a annoncé dans son blog The Keyword, ces fonctions exclusives de Google Photos sur les mobiles Pixel vont cesser d’être aussi exclusives, puisqu’il est déjà officiel que le géant de Mountain View les emmènera directement sur Google One afin que n’importe quel utilisateur d’Android ou d’iPhone peut les utiliser.

Ils disent de Google que son service « Photos » nous aide à tirer le meilleur parti de nos galeries multimédias avec des outils intelligents de recherche, d’organisation, d’édition et de partage, donc ce n’était qu’une question de temps avant que ces innovations alimentées par l’IA telles que « Magic Eraser » débarquent sur plus d’appareils, après que les utilisateurs de leurs Pixels aient vérifié son énorme utilité au quotidien.

La gomme « Magic Eraser » n’est plus exclusive au Pixel

Comme nous l’avons mentionné, la première des grandes nouveautés que les abonnés de Google One apprécieront est que ‘Magic Eraser’ sera disponible pour n’importe quel smartphone Android ou iPhone, nous permettant de récupérer facilement nos meilleurs clichés lorsqu’un intrus se faufile dans la scène. Qu’il s’agisse d’une personne, d’un animal indésirable ou de tout objet gênant, la gomme de Google vous permettra de le supprimer en quelques secondes et en quelques clics sur l’écran.

Cela ressemble presque à de la magie et c’est une fonction sur laquelle de nombreux fabricants ont travaillé pour leurs propres personnalisations sur Android, donc évidemment ce n’est pas une chose anodine que Google la publie.

De plus, cette option est également capable de changer la couleur des objets pour nous aider à mélanger naturellement tous les éléments des scènes, se concentrant ainsi mieux sur ce qui compte vraiment dans la photographie, et pas tant sur les choses ennuyeuses qui détournent l’attention.

L’effet HDR devient également universel, avec de nouvelles dispositions de collage

Une autre des améliorations alimentées par l’IA que Google déploie sur plus d’appareils sera l’effet HDR qui aide à équilibrer les scènes avec de grandes différences d’éclairage, permettant ainsi aux premiers plans sombres de mieux se fondre avec les arrière-plans clairs, et vice versa. La luminosité et le contraste de vos vidéos seront automatiquement optimisés, dans un autre processus qui semble presque magique.

De plus, le géant californien nous présente également de nouveaux designs pour l’éditeur de collage Google Photos, qui recevra de nombreuses autres options pour laisser libre cours à notre créativité lors de la création de collections de photos ou d’histoires directement dans l’application Google Photos, sur Google One ou sur Pixel Téléphone (s.

Les abonnés Google One recevront leurs impressions gratuitement

Enfin, Google rapporte également que les membres de Google One pourront commander des commandes à l’imprimerie sans frais de port pour faire revivre nos souvenirs dans nos maisons, devenant quelque chose de physique loin des écrans que nous absorbons ces derniers temps.

Ce service d’impression avec livraison gratuite sera étendu aux États-Unis, au Canada, à l’Union européenne et au Royaume-Uni, du moins dans un premier temps, pouvant commander des photographies aux toiles de différentes tailles et même des livres personnalisés à des prix différents et compétitifs.

Tous les utilisateurs mobiles de Pixel ont déjà ces options actives sur leurs appareils, tandis que les membres de Google One pourront commencer à en profiter de manière imminente. Ceux qui n’ont pas Google One pourront obtenir un essai gratuit à partir du mois de mars, il faudra donc être vigilant ou penser à desserrer nos portefeuilles… Google commence à nous donner de bonnes raisons !

