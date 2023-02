Aeras Technologies est un prestataire de services informatiques spécialisé dans la technologie Apple

The 3rd Eye est une société de marketing dans le métro animé de Miami avec un portefeuille gigantesque et une base de talents incroyable avec des possibilités apparemment illimitées. Cependant, ils avaient un énorme problème. Ils avaient un écosystème informatique Apple dispersé, désordonné et qui faisait trébucher leur entreprise. Ils avaient besoin d’aide mais ne savaient pas vers qui se tourner.

Cela ressemble-t-il à un scénario familier ?

Avec l’essor fulgurant de la technologie Apple dans l’éducation, les entreprises et les PME au cours des dernières années, les écosystèmes pris en charge par l’informatique se diversifient. À mesure que la technologie Apple devient plus répandue, engager un fournisseur de services gérés avec une compréhension approfondie de la prise en charge du matériel Apple devient plus nécessaire.

Aeras Technologies a été créée pour servir les organisations qui comprennent la valeur que le matériel Apple peut apporter, se spécialisant dans la gestion et le déploiement du matériel Apple.

Fondée par le PDG David Collins en 2019, la société de Floride est passée d’un installateur de matériel Apple boutique desservant la grande région métropolitaine d’Orlando à un fournisseur de services hybrides à distance couvrant l’ensemble des États-Unis avec une base d’opérations dans le sud-est des États-Unis.

« Ma vision pour Aeras était de créer une culture d’entreprise inclusive dont je veux faire partie. Chez Aeras, nous dirigeons avec empathie et compréhension en créant des relations avec les utilisateurs de la technologie Apple », déclare Collins.

Ai-je besoin d’une assistance extérieure avec mon Apple IT ?

Cette question est l’une des plus fréquemment posées à l’équipe Aeras. Les clients de la technologie Apple sont généralement des fans de longue date en raison de la célèbre phrase « Ça marche, tout simplement ». Ce mantra peut être très précis dans l’espace grand public, mais à mesure que la pile matérielle d’une entreprise se développe, les complexités augmentent également.

Aeras prend en charge les clients de tous les secteurs d’activité avec un point commun : le besoin défini de gérer le matériel Apple de manière sécurisée et efficace. En s’appuyant sur le cadre fourni par Apple à ses clients avec des services comme Apple Business Manager et Apple School Manager et en travaillant fortement au sein de l’espace des partenaires Apple, Aeras remet en question les idées traditionnelles de ce que peut être un fournisseur de services. Aeras a aidé une agence de marketing à évoluer grâce à la technologie tout en triplant sa taille avec des utilisateurs distants pendant la pandémie de COVID-19.

« Je ne recommande pas et recommande de démarrer une entreprise juste avant une pandémie mondiale », plaisante Collins.

Avec les impacts mondiaux du COVID-19, les entreprises et les écoles se sont appuyées sur une main-d’œuvre distante pour assurer la sécurité du personnel. Les entreprises qui ont le plus souffert de cette transition avaient besoin d’un plan d’action pour gérer de manière centralisée le matériel Apple. Dans le monde du travail à distance hybride d’aujourd’hui, le besoin de gestion des appareils mobiles sur la technologie Apple n’a jamais été aussi critique.

« Comme nous ne pouvions plus rencontrer nos clients en personne, nous les rencontrions là où ils se trouvaient : en ligne », explique Collins. Ce pivot a tout changé.

Quelle est la place d’un expert en la matière dans tout cela ?

La plupart des clients d’Aeras ont une histoire similaire à raconter. Ils ont commencé comme une petite équipe qui préférait le matériel Apple pour les opérations quotidiennes, mais a remarqué que les problèmes s’accumulaient au fur et à mesure que les employés allaient et venaient. Les tiroirs ont commencé à se remplir d’appareils verrouillés, la prise en charge manuelle d’un deuxième bureau avec des mises à jour logicielles est devenue fastidieuse et la configuration des nouvelles technologies a pris de plus en plus de temps. La conclusion logique était d’embaucher un expert; seulement il n’y en avait pas à trouver.

En recrutant des talents possédant des décennies d’expérience dans la prise en charge du matériel Apple et des connaissances en gestion des appareils mobiles et en cybersécurité, l’équipe Aeras a transformé le paysage informatique Apple pour des centaines d’organisations à travers les États-Unis.

« En tant que personne qui travaille dans ce domaine depuis des décennies, regarder notre équipe transformer la vie numérique de nos clients et entendre directement les commentaires de nos clients est quelque chose dont je suis vraiment fier », déclare Kamin Atchley, CIO.

Dois-je faire appel à du personnel pour cela ou faire appel à une entreprise spécialisée ?

Aeras adopte une approche indépendante des systèmes pour chaque engagement client afin de mieux comprendre leurs besoins spécifiques, refusant de se cantonner dans une plate-forme unique. L’équipe dispose d’une multitude de certifications prenant en charge le matériel Apple et le déploiement à distance des systèmes Apple.

Le support informatique d’Apple devient une dépense d’exploitation en déchargeant la charge des salaires et des assurances de l’entreprise et sur un tiers pour s’engager dans une informatique fractionnée. Travailler avec une entreprise spécialisée comme Aeras indique que les entreprises peuvent contourner les coûts des certifications et embaucher un seul employé.

Pourquoi y aller seul quand on peut avoir une équipe ?

L’expertise technique de l’équipe Aeras aide les clients à développer des stratégies d’identification Apple cohérentes, à prévenir la perte d’actifs de l’entreprise en raison des verrouillages d’activation, à rationaliser le processus technologique embarqué/débarqué et à fournir le meilleur service informatique à distance de sa catégorie dans ce domaine de niche. Un client actuel s’est vanté d’avoir réduit le temps d’intégration de la technologie des employés de 90 % et de réduire les frais généraux en supprimant les coûts de double expédition en passant d’un processus manuel à un processus automatisé via Mosyle (un fournisseur de gestion d’appareils mobiles Apple uniquement).

«Vous n’avez pas à tout faire dans le monde pour réussir; vous devez faire une chose exceptionnellement bien. Je crois que nous incarnons cela », déclare Collins avec le dernier mot.

Travailler avec un partenaire spécialisé est familier à la communauté des affaires. Toutes les entreprises s’engagent avec des entités externes, des conseillers juridiques aux services comptables.

Aeras est un conseiller de confiance pour les clients pour tout ce qui concerne l’informatique Apple et serait heureux de se connecter pour une conversation ouverte et honnête sur votre stratégie technologique Apple globale.

Alors, qu’est-il arrivé au 3ème œil ?

Au lieu de laisser la technologie les gérer, ils ont fait appel à un partenaire informatique de confiance pour gérer leur technologie Apple. Depuis lors, leur équipe a été en mesure de naviguer dans les tenants et les aboutissants de l’embauche, de l’intégration, de la délocalisation, de la migration des e-mails et d’une expérience utilisateur finale transparente avec l’aide d’Aeras Technologies. Apple reste l’étalon-or même dans cet espace commercial complexe parce que « ça marche ».

Si votre équipe a besoin d’aide pour la gestion, le déploiement et l’assistance à distance du matériel Apple de votre équipe, réservez une consultation avec l’équipe Aeras via son site Web à l’adresse www.aeras.tech.