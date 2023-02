Si vous recherchez un Xiaomi bon marché et de qualité, ce best-seller reste une excellente option

Il a un écran AMOLED, il fait de bonnes photos, bénéficie d’une excellente autonomie et il baisse aussi de prix, que demander de plus ?

Consulter les réseaux sociaux, téléphoner, parler sur WhatsApp, prendre la photo à l’improviste… Certains utilisateurs se contentent d’un téléphone mobile qui sert à un usage basique, ils n’ont pas besoin des meilleures technologies. Si vous êtes l’un d’entre eux ou souhaitez acheter un smartphone avec ces caractéristiques pour une autre personne, le Xiaomi Redmi Note 11 est une excellente option à moins de 200 euros.

Ce mobile Xiaomi a un bon écran AMOLED, un appareil photo principal qui prend de bonnes photos, une autonomie allant jusqu’à deux jours et une grande remise. Nous recommandons particulièrement le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il a un prix d’origine de 229,99 euros, mais sur Amazon et MediaMarkt, vous pouvez actuellement l’acheter pour seulement 179 euros. Avec Amazon Prime, vous le recevrez rapidement chez vous, tandis que MediaMarkt vous offre également la possibilité de le récupérer en magasin.

L’analyse du Xiaomi Redmi Note 11 nous a permis de découvrir un best-seller en herbe très intéressant si vous souhaitez dépenser moins de 200 euros. Si l’on ajoute la remise de 50 euros, on se retrouve avec une option vraiment intéressante.

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11, un Xiaomi pas cher et de qualité

Le leader de ce Redmi Note 11 est le processeur Qualcomm Snapdragon 680, avec suffisamment de puissance pour assurer de bonnes performances lors de l’exécution des tâches les plus quotidiennes. La version que nous recommandons dispose de 128 Go de stockage, bien que vous puissiez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD pour enregistrer plus de photos et installer plus d’applications. Si vous souhaitez déverrouiller facilement le terminal, vous pouvez utiliser le lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté droit.

Parmi les points forts de ce mobile pas cher, on retrouve l’écran AMOLED de 6,43 pouces, la résolution Full HD+ et le taux de rafraîchissement de 90 hertz. Ce sont de très bonnes caractéristiques pour un terminal de son prix, ce qui est apprécié plus tard dans la pratique pour profiter d’images nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et aussi avec un bon niveau de luminosité.

Vous pouvez utiliser le Xiaomi Redmi Note 11 pour écouter de la musique, regarder des vidéos sur YouTube ou certaines séries. Nous ne parlons pas seulement de la qualité de son écran, mais aussi du bon son offert par ses deux haut-parleurs. Si vous préférez, vous pouvez brancher votre casque sur le port 3,5 mm qu’il équipe.

Un autre aspect qui nous a le plus surpris lors de l’analyse de ce Xiaomi est que son appareil photo principal de 50 mégapixels prend des photos de haute qualité. À l’arrière, il y a trois autres capteurs, mais ils sont inférieurs. Si vous souhaitez prendre des selfies, vous pouvez utiliser l’appareil photo de 13 mégapixels situé dans le trou de l’écran. D’ailleurs, ce dernier est également utilisé pour le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Xiaomi Redmi Note 11

La touche finale est la batterie de 5 000 mAh, qui offre tout simplement une excellente autonomie. Avec un bon niveau d’utilisation, ce Redmi Note 11 est capable de tenir jusqu’à deux jours sur une seule charge, c’est juste génial. De plus, en prenant en charge une charge rapide de 33 W, il faut environ une heure et demie pour une charge complète. Attention, vous trouverez le chargeur 33W dans la boîte elle-même.

Bien que cela puisse sembler moins important, le Xiaomi Redmi Note 11 en vaut également la peine si vous n’aimez pas les téléphones gros et lourds. Il mesure 8 millimètres d’épaisseur, ne pèse que 179 grammes et possède des courbes latérales, ce qui le rend très confortable à utiliser. Bref, c’est un téléphone mobile très équilibré à moins de 200 euros. Profitez-en et prenez-le pour seulement 179 euros sur Amazon et MediaMarkt.

