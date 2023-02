2022 restera dans l’histoire comme l’année où le marché du mobile a frappé la grande claque : il y a des chutes de près de 50 %

Il est confirmé qu’en 2022, le marché de la téléphonie mobile a connu une énorme bosse en Europe. Certains chiffres sont vraiment catastrophiques.

2022 a été une année désastreuse pour l’industrie mobile.

Nous savons déjà que le marché mondial du mobile n’est pas pour beaucoup de joie. 2022 s’est clôturée sur un scénario dicté par une tendance à la baisse en termes de ventes, toutes dominées par Apple et Samsung et étant les deux seules marques à avoir quelque peu progressé au cours de toute l’année dernière. Nous attendions les rapports qui parlaient de la clôture de l’année précédente, et maintenant les pires craintes se sont confirmées.

Selon un rapport publié par Counterpoint Research, 2022 est officiellement la pire année depuis près d’une décennie pour les ventes de téléphones mobiles en Europe. Il semble qu’il y ait eu une petite reprise modérée pendant la période de Noël, mais rien qui puisse complètement récupérer le terrain perdu.

Une catastrophe de 2022

Si on regarde les données, les chiffres sont assez alarmants. Malgré le fait que depuis le deuxième trimestre de 2022 il y a eu une certaine reprise, la différence entre le dernier trimestre de l’année dernière et la même période de 2021 représente une baisse de plus de 14 % d’une année sur l’autre.

En ventilant les données de ventes par marque et en comparant les années complètes de 2021 et 2022, la baisse totale est de 24 %. En ce qui concerne les marques, Apple a chuté de 28% par rapport à 2021, Samsung 25%, Xiaomi 6%, OPPO 39%, vraiment un alarmant 44% et le reste des fabricants 16% au total.

L’énorme baisse de realme et OPPO est particulièrement importante. Les deux marques affichent des données inquiétantes, realme perdant près de 50 % de ses ventes par rapport à l’année précédente, même si OPPO n’est pas loin non plus.

Quoi qu’il en soit, les parts de marché restent avec de légères variations. En Europe, la force dominante reste Samsung, qui contrôle 31 % du marché. Il est suivi par Apple avec 29% et Xiaomi complète le podium avec 17%. Les deux dernières positions sont partagées par OPPO avec 5% et realme avec 4%. Le reste des constructeurs conserve les 14% restants. Xiaomi est le seul à avoir progressé, alors que Samsung a maintenu sa part d’une année sur l’autre et qu’Apple a perdu du terrain.

Les analystes de Counterpoint préviennent que le premier semestre 2023 sera difficile pour tous les constructeurs. Cependant, avec la stabilisation de l’inflation et la baisse des prix de l’énergie, le second semestre de l’année pourrait voir un rebond de l’intérêt des utilisateurs et stimuler la demande. Cependant, les récupérations ne sont pas attendues avant 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :