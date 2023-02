Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 : entièrement dévoilé les nouveaux best-sellers Samsung

Une fuite récente révèle toutes les fonctionnalités des nouveaux Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54.

Le design complet du Samsung Galaxy A54 en bleu

Une fois que les nouveaux produits phares de Samsung, les Galaxy S23, sont déjà disponibles à l’achat dans le monde entier, le géant coréen commence maintenant à préparer la sortie des prochains terminaux mobiles de la série Galaxy Z, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, et Galaxy A, le Galaxy A34 et le Galaxy A54.

Concernant ce dernier, une nouvelle fuite vient de dévoiler chacune des caractéristiques des nouveaux fleurons milieu de gamme de Samsung pour ce 2023.

Samsung Galaxy A34 et Samsung Galaxy A54 : toutes ses spécifications

Samsung Galaxy A34 et Samsung Galaxy A54 Caractéristiques SamsungGalaxy A34 SamsungGalaxy A54 Filtrer Infinity-O Super AMOLED de 6,6 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Infinity-O Super AMOLED de 6,4 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur MediaTek Dimension 1080 Samsung Exynos 1380 RAM 6/8 Go 8 Go Système opératif Android 13 avec une interface utilisateur 5.1 Android 13 avec une interface utilisateur 5.1 Stockage 128/256 Go extensible via des cartes microSD 128/256 Go extensible via des cartes microSD appareils photo arrière:

Principal 48MP

Ultra grand angle 8 MP

Macro 5MP

frontale:

13 mégapixels arrière:

Principal 50 MP avec OIS

Ultra grand angle 12 MP

profondeur 5MP

frontale:

32 mégapixels Batterie 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W Autres 5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS+GLONASS

lecteur d’empreintes digitales à l’écran

haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

USB Type-C

Certification IP67 (résistance à l’eau) 5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

nfc

GPS+GLONASS

lecteur d’empreintes digitales à l’écran

haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

USB Type-C

Certification IP67 (résistance à l’eau)

Le média Fone Arena a publié récemment un rapport qui révèle les principales spécifications des futurs Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54.

Ainsi, selon cette fuite, le Samsung Galaxy A34 sera équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un processeur MediaTek Dimensity 1080 qui sera accompagné de 8 Go de mémoire RAM et deux versions de stockage interne de 128 et 256 Go extensibles via des cartes microSD jusqu’à 1 To et avec une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Dans la section photographique, le Samsung Galaxy A34 mise sur un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un capteur macro de 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4 et une caméra frontale de 13 mégapixels.

De son côté, le Samsung Galaxy A54 disposera d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec la même résolution et le même taux de rafraîchissement que son petit frère, avec un processeur maison, l’Exynos 1380, qui sera bien épaulé par deux versions du 6 et 8 Go de RAM et autant de variantes de mémoire interne de 128 et 256 Go qui seront également extensibles via des cartes microSD jusqu’à 1 To et avec la même batterie que le Galaxy A34.

Au niveau de la photographie, le Samsung Galaxy A54 monte un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et OIS. Cet appareil photo sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec une ouverture focale de f/2,2 et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. En ce qui concerne la caméra selfie, le Galaxy A54 mise sur un capteur de 32 mégapixels.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du nouveau milieu de gamme Samsung, il convient de noter que les deux ont une excellente connectivité, car ils ont 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C, lecteur d’empreintes digitales sur l’écran, haut-parleurs stéréo et protection IP67 contre l’eau. La seule différence entre les deux terminaux est que le Galaxy A54 aura NFC, ce qui manquera au Galaxy A34.

Enfin, cette fuite a également confirmé que ces deux terminaux arriveront avec Android 13 basé sur One UI 5.1, la dernière version de la couche logicielle de Samsung.

Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 : disponibilité et tarifs

Selon cette dernière fuite, les Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 seront lancés au milieu du mois prochain avec des prix d’environ 400 euros et 500 euros, respectivement.

