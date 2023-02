Le Google Play Store est terrible pour protéger la vie privée des utilisateurs selon une étude

Une étude menée par la Fondation Mozilla révèle que Google Play a des applications dont les politiques de confidentialité ne suivent pas l’étiquetage de sécurité marqué par le Big G.

Nous doutons que vous ne le sachiez pas, mais dans le cas où vous le savez, il convient de rappeler que le Google Play Store est le magasin officiel pour les appareils Android pour obtenir des applications. Ce qui au début de la plate-forme était connu sous le nom d’Android Market a mis en œuvre des changements au fil des ans, l’un des plus récents et significatifs étant de permettre aux développeurs d’utiliser des méthodes de facturation alternatives à celles du Big G.

Un aspect pour lequel la boutique Google est également connue est qu’elle n’est pas toujours la plus sécurisée et la plus privée pour les utilisateurs. Nous avons déjà vu des applications apparemment sûres et infestées de logiciels malveillants arriver sur le Play Store, et maintenant nous avons de nouvelles nouvelles qui, malheureusement, n’en parlent toujours pas beaucoup.

Google Play Store suspend désormais la confidentialité

Selon ce qui a été publié dans Android Authority, une étude réalisée par Mozilla (les responsables de Firefox) a découvert que les étiquettes de sécurité mises en place en avril de l’année dernière ne protègent pas suffisamment la vie privée des utilisateurs.

Selon les recherches menées par la technologie, les 20 applications payantes les plus téléchargées et les 20 applications gratuites les plus téléchargées dans le magasin ont été passées en revue. Chacun d’eux s’est vu attribuer l’un de ces trois grades :

Pauvre.

A besoin d’amélioration.

D’ACCORD.

Si l’une des applications examinées a reçu une note « médiocre », cela indique qu’il existe de graves divergences entre ses étiquettes de sécurité et sa politique de confidentialité. Eh bien, sur les 40 applications examinées, 16 d’entre elles ont reçu une note « médiocre ». Des logiciels tels que Minecraft, Facebook, Twitter et TikTok sont tombés dans cette catégorie, les deux derniers étant ceux qui montrent le plus de divergences entre les étiquettes et la politique.

Ceux notés « à améliorer » représentent des applications qui se situent quelque part entre les deux lorsqu’il s’agit d’aligner les étiquettes de sécurité et la politique de confidentialité. 15 applications entrent dans cette catégorie, dont YouTube, Google Maps, Gmail, Instagram et WhatsApp.

Seules six applications ont reçu la note la plus élevée, ce qui indique que leurs étiquettes de sécurité et leur politique de confidentialité sont tout à fait conformes. Ce sont les suivants :

Candy Crush saga

Jeux Google Play

Surfeurs du métro

Stickman Legends Jeux hors ligne

Déverrouillage de la version complète de l’ampli de puissance

Ligue des Stickman : 2020 Ninja

Il s’agit d’un problème plus important qu’il n’y paraît, car les applications les moins bien notées pourraient partager vos données avec des agents publicitaires, des fournisseurs de services Internet et d’autres types d’entreprises.

Le blâme pour cela incombe, en partie, à Google lui-même. Comme indiqué, le Big G ne fait pas assez d’efforts pour mettre en œuvre correctement ses politiques et s’en remet entièrement aux développeurs. Une déclaration sur leur plate-forme le précise : « Les développeurs sont responsables de faire des déclarations complètes et exactes. » Ils sautent complètement la balle sur la question de la responsabilité.

Ce n’est pas quelque chose qui nous surprend, mais vu à quel point le souci de la confidentialité des données n’a cessé d’augmenter ces dernières années, c’est quelque chose dont Google devrait être plus conscient.

