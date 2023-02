Realme sera la première marque à copier l’îlot dynamique de l’iPhone 14′

La technologie de la téléphonie mobile a parcouru un long chemin au fil des ans, et l’une des dernières innovations est la fonctionnalité Dynamic Islands, qui a été introduite pour la première fois par Apple dans son iPhone 14. Cependant, il n’est pas clair si les gens ont vraiment besoin de cette fonctionnalité sur leur Android. téléphones, et il semble que certaines marques n’aient pas été convaincues lorsque Apple l’a présenté pour la première fois. Néanmoins, comme pour la plupart des innovations, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne soit adopté par d’autres fabricants ou développeurs d’applications.

Alors que certaines applications mettant en vedette Dynamic Islands sont disponibles sur le Play Store depuis un certain temps, la société qui a vraiment déployé le plus d’efforts pour apporter cette fonctionnalité à Android est Realme. Realme a même demandé à ses utilisateurs quel type d’informations ils aimeraient voir dans ces boîtes noires flottantes. Cette décision a suscité des réactions mitigées, certaines personnes trouvant cette fonctionnalité inutile. Alors que d’autres pensent qu’il a le potentiel d’améliorer l’expérience utilisateur.

Des images fuites montrent la première version Android de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

Récemment, Realme a annoncé avoir développé la fonctionnalité pour Dynamic Islands dans les nouvelles versions de son interface utilisateur. Cela a donné aux utilisateurs un aperçu de son fonctionnement et de son apparence. Essentiellement, la fonctionnalité sera suffisamment intelligente pour masquer la caméra frontale. En affichant les informations dans une boîte noire flottante et adaptable. Les utilisateurs pourront voir une minuterie, des commandes multimédias ou d’autres informations pertinentes. Ceci est similaire à ce qui est déjà intégré dans les barres de réglage rapide ou les écrans de verrouillage et toujours affiché dans Android.

L’île flottante de Realme sera la première île dynamique Android « officielle ». Reste à savoir si d’autres constructeurs suivront. On ne sait pas non plus comment Realme nommera cette fonctionnalité dans son firmware. Vice-président de Realme, Madhav Shetont publié des images de la fonctionnalité Dynamic Island, mais les ont ensuite supprimées, laissant supposer qu’il s’agissait d’une fuite involontaire.

Les leakers ont également récupéré une petite vidéo qui montre comment fonctionnent les Dynamic Islands sur un mobile Realme. Cependant, la vidéo ne montre la fonctionnalité que lorsque le chargeur rapide SuperVOOC est connecté. Il n’y a aucune information sur d’autres options qui pourraient fonctionner dans la boîte noire heureuse. Il est possible que Realme teste toujours la fonctionnalité et n’ait pas encore décidé de son fonctionnement.

En conclusion, Dynamic Islands est une nouvelle fonctionnalité intéressante qui a le potentiel d’améliorer l’expérience utilisateur sur les téléphones mobiles. Alors que Realme est le premier fabricant à introduire cette fonctionnalité. Reste à savoir si d’autres constructeurs suivront. Reste à savoir si cette fonctionnalité sera largement adoptée ou restera une fonctionnalité de niche. Cependant, il est clair que la technologie mobile continue d’évoluer et d’innover, offrant aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Autres fonctionnalités que les smartphones Android devraient copier depuis l’iPhone

Outre l’île dynamique, il existe quelques fonctionnalités importantes qui pourraient constituer un véritable ajout lorsqu’il sera disponible sur Android. Voici quelques-unes des fonctionnalités que les utilisateurs d’iPhone ont tendance à apprécier. Et que certains utilisateurs d’Android pourraient trouver avantageux s’ils étaient disponibles sur les smartphones Android :

Intégration matérielle et logicielle

L’une des choses que les utilisateurs d’iPhone apprécient est l’intégration étroite entre le matériel et les logiciels. Il permet une expérience utilisateur transparente et fluide. Les fabricants de smartphones Android pourraient bénéficier d’une approche similaire.

Mises à jour régulières du logiciel

Apple fournit des mises à jour logicielles régulières pour ses appareils iPhone. Ce qui permet de garantir que le logiciel est sécurisé, stable et à jour. Les fabricants de téléphones Android pourraient améliorer leurs appareils en fournissant des mises à jour régulières et des correctifs de sécurité.

iMessage

Les utilisateurs d’iPhone apprécient la commodité et la fiabilité d’iMessage. Il s’agit d’un service de messagerie qui permet aux utilisateurs d’envoyer gratuitement des textes, des photos, des vidéos et d’autres fichiers entre des appareils iPhone. Les fabricants de smartphones Android pourraient envisager d’offrir un service de messagerie similaire qui fonctionne de manière transparente entre les appareils Android.

AirDrop

AirDrop est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’iPhone de partager facilement des fichiers, des photos et d’autres données entre appareils. Les fabricants de téléphones Android pourraient bénéficier de l’adoption d’une technologie similaire permettant un partage facile des fichiers entre les appareils Android.

FaceTime

FaceTime est un service d’appel vidéo exclusif aux utilisateurs d’iPhone. Il leur permet de passer des appels vidéo de haute qualité avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Les fabricants de téléphones Android pourraient envisager d’offrir un service similaire qui fonctionne entre les appareils Android.

Langage de conception cohérent

Le langage de conception d’Apple est cohérent sur tous ses appareils et applications. Il permet aux utilisateurs de naviguer et d’utiliser facilement leurs appareils. Les marques de téléphones Android pourraient bénéficier de l’adoption d’un langage de conception similaire et cohérent sur tous leurs appareils et applications.

Contrôle de qualité

Apple a mis en place des mesures strictes de contrôle de la qualité. Cela permet de garantir que tous les appareils iPhone sont de haute qualité et exempts de défauts. Les marques de téléphones Android pourraient bénéficier de l’adoption de mesures de contrôle de la qualité similaires pour garantir la fiabilité et la durabilité de leurs appareils.

Verdict

Il convient de noter que les téléphones Android disposent également de nombreuses fonctionnalités uniques et innovantes qui ne sont pas disponibles sur les appareils iPhone. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une plate-forme meilleure que l’autre. En fin de compte, c’est aux utilisateurs individuels de décider quelle plate-forme et quelles fonctionnalités correspondent le mieux à leurs besoins et préférences.