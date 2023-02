La Samsung Galaxy Watch 6 ressemblera davantage à la Pixel Watch et à l’Apple Watch selon la dernière fuite

Selon le pronostiqueur Ice Universe, Samsung prévoit de donner au design de ses montres un tour que l’on commencera à voir dès sa prochaine version.

Samsung Galaxy Watch 5, la génération actuelle de montres connectées Samsung.

Samsung produit des smartwatches de qualité depuis un certain temps. Nous l’avons attesté dans notre analyse de la Samsung Galaxy Watch 5 et dans l’analyse de la Samsung Galaxy Watch 5. Jusqu’à présent, le constructeur avait une idée de design très claire, dans laquelle il optait pour la formule de la montre en un plus traditionnel et avec l’écran plat.

Ce dernier pourrait changer selon la dernière fuite publiée sur la Samsung Galaxy Watch 6, comme le rapporte SAMMobile. Selon le pronostiqueur Ice Universe, la prochaine Galaxy Watch adoptera un écran incurvé, bien plus conforme à ce que nous avons vu sur la Pixel Watch et l’Apple Watch.

Adieu l’écran plat Samsung

Comme nous l’avons dit, Ice Universe a publié un tweet dans lequel il assure que la Samsung Galaxy Watch 6 aura un écran incurvé. Cela indique que la Samsung Galaxy Watch 5 serait la dernière montre du fabricant qui intègre l’écran plat que nous avons vu jusqu’à présent, tout en révélant que des approches de Google et d’Apple sont entrées dans son radar dans le but de rendre son appareil plus élégant.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur la prochaine Galaxy Watch 6, mais selon la source, Samsung est en pourparlers avec un fabricant chinois de panneaux OLED pour l’écran de son prochain portable. Certes, dans cet aspect, nous ne verrons qu’un changement dans la conception, tandis que le chipset Exynos W920 sera probablement remplacé par un nouveau processeur et un ensemble GPU.

Samsung Galaxy Watch 6 est revenu au design en verre incurvé. Désormais, on sait que le verre n’est pas plat et il n’y a pas beaucoup d’autres informations. — Univers de glace (@UniverseIce) 23 février 2023

La Samsung Galaxy Watch 6 devrait être lancée aux côtés de la nouvelle gamme Galaxy Z Fold et Z Flip, qui, nous le savons déjà, réduira considérablement le pli de l’écran sur son téléphone le plus haut de gamme. Pour l’instant, il n’y a pas plus d’informations, nous devrons donc attendre.



