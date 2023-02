Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 : dévoilé les options de stockage des nouveaux pliables Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold5 comportera trois variantes de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To et le Galaxy Z Flip5 avec trois versions de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est le dernier livre pliable de la firme coréenne

Alors qu’il avait déjà présenté et mis en vente sa nouvelle génération de flagships non pliables, les Samsung Galaxy S23, désormais Samsung concentre déjà ses efforts pour ouvrir la voie au lancement de ses nouveaux terminaux pliables, certains Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 dont les premiers leaks commencent déjà à arriver.

Ainsi, après vous avoir révélé que le prochain Galaxy Z Fold modifiera son design pour miser sur une charnière « drop », voilà qu’une fuite récente vient de dévoiler les options de stockage à la fois du Samsung Galaxy Z Fold5 et du Galaxy Z Flip5.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 arriveront avec trois versions de mémoire interne

Un rapport du média spécialisé SamMobile confirme que les futurs Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 auront respectivement les mêmes options de stockage que les Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra.

Cela indique que le Samsung Galaxy Z Flip5 arrivera avec trois versions de mémoire interne de 128 Go, 256 Go et 512 Go et, comme dans le Galaxy S23, on s’attend à ce que la première soit de type UFS 3.1 et que le d’autres utilisent tous deux la nouvelle spécification UFS 4.0, car Samsung ne fabrique pas de puces UFS 4.0 avec une capacité de stockage inférieure à 256 Go.

Pour sa part, le Samsung Galaxy Z Fold5 aura une plus grande capacité de stockage et sera donc livré avec trois variantes de mémoire interne de 256 Go, 512 Go et 1 To, qui sont les mêmes que celles que l’on peut voir dans le Galaxy S23 Ultra et dans son prédécesseur, le Samsung Galaxy Z Fold4.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités des nouveaux pliables Samsung, d’autres fuites récentes ont annoncé que le Galaxy Z Fold5 devrait continuer sans fente pour le S Pen et que le Galaxy Z Flip5 aura un écran externe plus grand que celui du OPPO Trouver N2 Flip.

