Le Dreame BOT L10 Ultra résout le gros problème des aspirateurs robots autonomes : nous l’avons testé

Le nouveau Dreame BOT L10 Ultra, un robot aspirateur 100% autonome au prix de 899 euros / Image :

Dreame a passé des années à s’avérer être l’une des entreprises les plus aptes à créer des appareils de nettoyage ménagers de toutes sortes. Des aspirateurs robots haut de gamme comme le D10 Plus aux aspirateurs à main qui se nettoient tout seuls comme le H12 Pro, et, de temps en temps, il surprend à nouveau avec de nouveaux paris, chaque fois plus avancés et intéressants.

Le dernier modèle à rejoindre son catalogue est le Dreame BOT L10 Ultra, une version légèrement rognée du précédent L10s Ultra, qui introduit quelques changements dans le but de devenir un modèle un peu moins cher, mais toujours prêt à concurrencer la première ligne d’autonomes. robots aspirateurs qui dominent le marché.

Au cours des dernières semaines, nous avons mis à l’épreuve le dernier modèle Dreame dans le but de voir s’il vaut la peine d’investir les plus de 800 euros que la société chinoise demande pour ce modèle, et comment il se compare aux plus pointus modèle de la société Dreame L10s Ultra.

+ Avantages

Toutes les bonnes choses du modèle le plus cher, à un prix inférieur

Système d’auto-nettoyage efficace

Grande puissance d’aspiration

Plus silencieux que certains concurrents

Navigation efficace grâce à la technologie LiDAR

Nettoyage facile du réservoir

– Les inconvénients

temps de charge long

Pièces détachées trop chères

S’il faut souligner quelque chose dans le design du Dreame L10 Ultra, c’est bien la taille de sa base de chargement et de vidage automatique. Avec une hauteur de plus d’un demi-mètre et une largeur de 42 centimètres, il faudra économiser un espace considérable dans notre maison ou bureau pour le placer. Son esthétique, oui, est soignée dans les moindres détails et ira bien dans n’importe quel coin de la maison.

L’aspirateur lui-même n’est pas très différent des autres modèles de la marque. Il a un format circulaire, pèse 3,7 kilos et est fabriqué en plastique blanc brillant. À l’intérieur, accessible par un couvercle relevable, se trouve le bac à poussière, d’une capacité de 350 millilitres. Un dépôt qui, heureusement, n’aura presque jamais à être retiré puisqu’il se vide indépendamment

Sa puissance d’aspiration est passée à 5300 Pa, bien que cette limite ne soit atteinte qu’en utilisant le mode « Turbo » disponible via l’application DreameHome. Malgré sa plus grande puissance, c’est un aspirateur un peu plus silencieux que les autres alternatives de ses concurrents les plus directs, y compris des modèles tels que le RoboRock S7 Pro Ultra.

Étant donné que le robot est équipé de la technologie LiDAR et d’un algorithme SLAM amélioré, son système de navigation est l’un des plus avancés que nous ayons vus à ce jour. De plus, le robot n’aura besoin que de quelques minutes pour reconnaître notre maison et générer une carte précise, qui pourra être personnalisée ultérieurement.

La façon de naviguer dans les différentes pièces de la maison est précise et efficace, et des fonctions intéressantes sont également ajoutées comme la détection de tapis par ultrasons qui permet de relever les tapis pour éviter de mouiller le tapis. De plus, la puissance de charge augmente automatiquement lorsque le robot détecte qu’il passe sur un tapis pour enlever la saleté.

En parlant de tapis, il convient de noter que ce modèle est engagé dans un système de vadrouille à double rotation, à mon avis beaucoup plus efficace que la vadrouille typique incluse dans la plupart des aspirateurs robots de ce type. Les deux vadrouilles tournent à grande vitesse tout en appuyant pour enlever les taches, et les résultats sont particulièrement bons.

Là où le grand secret de cet aspirateur est vraiment caché, c’est dans la base à vidage automatique. Non seulement il possède deux des réservoirs d’eau propre et sale de la plus grande capacité que nous ayons jamais testés, mais il est également doté du système DualBoost 2.0 qui vide automatiquement le bac à poussière et le vide dans un sac à déchets facilement interchangeable en retirant le couvercle inférieur. . Le Dreame BOT L10 Ultra intègre également une fonctionnalité difficile à trouver dans les modèles concurrents : un système de séchage automatique de la vadrouille.

Il s’agit d’un système similaire à celui que nous pouvions déjà voir dans le Dreame H12 Pro : lorsque le nettoyage est terminé et que le robot est attaché à la base de chargement, une fois le processus d’auto-vidage terminé, le nettoyage des deux serpillères rotatives commence. . Tout d’abord, le contenu du réservoir d’eau propre est utilisé pour rincer les deux vadrouilles pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que la saleté soit éliminée et se retrouve dans le réservoir d’eau sale. Par la suite, un courant d’eau chaude se charge de sécher les deux vadrouilles pendant environ deux heures, afin d’éviter l’accumulation de mauvaises odeurs et de moisissures dues à l’humidité.

Ce système de séchage autonome est devenu l’une de mes fonctionnalités préférées du Dreame L10 Ultra, car d’après mon expérience avec d’autres robots aspirateurs avec une fonction de lavage, les serpillères finissent par accumuler une mauvaise odeur et leurs tissus se dégradent sensiblement avec le temps et les lavages . Quelque chose d’important, surtout, si vous voulez éviter d’avoir à acheter des pièces de rechange de temps en temps (et les Dreame ne sont pas vraiment bon marché).

Pour le reste, le Dreame BOT L10 Ultra dispose d’une autonomie suffisante pour nettoyer complètement une maison d’environ 100 mètres carrés, et peut retourner à sa base pour se recharger et continuer lorsqu’il a un niveau de batterie suffisant. En ce sens, il convient de mentionner que l’autonomie variera en fonction de la puissance d’aspiration choisie.

Prix ​​​​Dreame BOT L10 Ultra et où l’acheter

Rêve L10 Ultra

Le Dreame L10 Ultra est un robot aspirateur haut de gamme, et sans surprise, son prix est en fonction de sa position.

En France, il coûte 899 euros, bien qu’il soit possible de le trouver à prix réduit chez certains des distributeurs les plus populaires du pays, notamment Amazon et PCComponentes.

Dreame BOT L10 Ultra ou L10s Ultra, lequel choisir ?

Rêve L10s Ultra

Pour ce test, Dreame nous a fourni une unité du Dreame L10 Ultra, et une autre du L10s Ultra, un modèle précédemment sorti à un prix plus élevé que le modèle le plus récent.

Mais quelles sont les différences entre les deux modèles ? En fait : peu. Malgré le fait que le L10s Ultra coûte 300 euros de plus, le fonctionnement des deux robots est similaire. Les deux ont des réservoirs d’eau propre et sale de même capacité, la même puissance d’aspiration et une conception presque identique, à la fois du robot lui-même et de la base de chargement et autonettoyante.

La principale différence en faveur du L10s Ultra réside dans l’utilisation d’un système de navigation plus avancé, qui combine la technologie LiDAR avec des algorithmes d’intelligence artificielle et la capture d’images 3D.

En plus de cela, le L10s Ultra dispose d’un troisième réservoir situé en haut de la base de chargement et de vidage, qui permet d’ajouter une « cartouche » de détergent à ajouter automatiquement à la solution utilisée pour nettoyer le sol. Ladite cartouche est incluse dans la boîte, avec le robot… mais lors de mes tests, je n’ai pas réussi à ce que le robot la détecte, et l’application DreameHome ne m’a pas permis d’activer l’ajout automatique de détergent. J’espère qu’il s’agit d’un bug reconnu par la marque, et que tôt ou tard il finira par être corrigé via une mise à jour du firmware.

Dans l’ensemble, les deux modèles sont au sommet de leurs catégories respectives, et tout le monde n’aura certainement pas besoin d’un aspirateur à 800 $ ou 1 100 $ pour garder sa maison propre. Pour autant, force est de constater que le nouveau Dreame se situe au niveau des meilleures propositions du marché, et devient petit à petit l’une des marques de référence en termes de design, d’efficacité de navigation et de propreté.

