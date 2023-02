La nouvelle application des créateurs d’Instagram est désormais accessible à tous : téléchargez-la ici

Kevin Syntrom et Mike Krieger ont lancé leur nouvelle application pour Android et iOS. Les fondateurs d’Instagram définissent leur nouvelle application comme « le TikTok du texte ».

Interface Artefact, nouvelle application des créateurs d’Instagram

Quelques semaines après avoir annoncé leur nouveau projet, Kevin Syntrom et Mike Krieger, fondateurs d’Instagram, ont lancé la première version publique de leur nouvelle application : Artifact. Il s’agit d’une application d’actualités gratuite et multiplateforme qui se concentre sur les intérêts de l’utilisateur au lieu de le bombarder d’actualités totalement aléatoires.

L’application peut être téléchargée, à partir d’aujourd’hui, à la fois sur Android et iOS. Il est entièrement gratuit et ne nécessite pas d’inscription.

Artifact rassemble des articles et des nouvelles de centaines de médias en un seul endroit

Dès que vous ouvrirez l’application pour la première fois, vous aurez la possibilité de commencer à utiliser Artifact, ou de vous connecter avec votre numéro de téléphone s’il avait déjà été utilisé auparavant. La connexion se fait via le numéro de téléphone, mais il n’est pas nécessaire de s’inscrire auprès du service pour pouvoir l’utiliser.

Ensuite, vous devrez choisir au moins dix sujets d’intérêt pour permettre à Artifcat de générer un fil d’actualité personnalisé. Une fonction intéressante est la possibilité de présenter nos abonnements aux médias payants, afin que le contenu de ces médias apparaisse directement dans notre flux Artifact.

Une fois la configuration initiale terminée, nous serons dirigés vers la page principale de l’artefact, où nous verrons un flux d’articles choisis en fonction de nos intérêts. Le flux est disposé dans un carrousel horizontal, ce qui vous permet de vous déplacer entre les différentes catégories qui auraient été sélectionnées à l’étape initiale.

En bas de l’écran, nous voyons une barre des tâches avec trois icônes. Celui de la partie centrale permet d’accéder à un fil d’actualité qui rassemble les articles les plus lus par les autres utilisateurs d’Artifact.

Enfin, sur la page de profil, vous pouvez accéder à une page de statistiques où sont affichés nos sujets, catégories et médias les plus lus.

L’application offre d’autres fonctions intéressantes, comme la possibilité de voter négativement pour un article ou un média pour éviter de continuer à voir un contenu similaire, ou la possibilité de voir la météo de notre emplacement depuis la page principale.

Aujourd’hui, plus qu’un réseau social, Artifact ressemble plus à une alternative à Google News ou à la plateforme chinoise Toutiao. À l’avenir, ses créateurs prévoient d’ajouter davantage de fonctionnalités « sociales », notamment en donnant aux utilisateurs la possibilité de publier leur propre contenu.

Artifact est téléchargeable gratuitement via Google Play sur Android et l’App Store sur iOS. L’application est gratuite et, même si pour le moment elle n’est disponible qu’en anglais, ses créateurs travaillent à apporter des améliorations à la plateforme chaque semaine. La prise en charge d’un plus grand nombre de langues pourrait être l’une des prochaines à arriver.

