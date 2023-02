Vous pouvez enfin ouvrir Google Maps sur votre mobile tout en utilisant Android Auto en voiture

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez ouvrir l’application Google Maps sur votre smartphone même si vous l’utilisez dans votre voiture avec Android Auto.

Interface Android Auto et Google Maps dans une voiture

Pendant des années, Android Auto a eu une limitation quelque peu absurde et pas un peu frustrante, qui empêchait l’application Google Maps de fonctionner sur un smartphone lorsqu’il était connecté au véhicule et exécutait Android Auto. En raison de cette restriction, il n’était pas possible de consulter les itinéraires ou de rechercher Google Maps via le mobile, sauf si l’appareil était déconnecté de la voiture.

Heureusement, Google semble avoir mis fin à cette limitation du jour au lendemain. Comme l’ont rapporté plusieurs utilisateurs d’Android Auto, la dernière version de la plate-forme ciblée sur les véhicules de Google n’empêche plus Google Maps de s’ouvrir sur mobile lorsque l’application est en cours d’exécution sur l’écran du véhicule.

Les utilisateurs qui ont signalé le changement prétendent utiliser la version 11.67.0701 de Google Maps, récemment déployée via Google Play avec une nouvelle mise à jour logicielle.

Pour le moment, oui, le changement ne semble pas concerner tous les utilisateurs, et il est possible que ce soit Google qui doive appliquer le changement à tout le monde.

Quoi qu’il en soit, on apprécie sans aucun doute que Google ait décidé de mettre fin à l’une des limitations les plus absurdes d’Android Auto. Après tout, la version de Google Maps pour mobiles est bien plus complète et propose des options qui ne sont pas disponibles dans sa version pour écrans de véhicules.

Après avoir publié l’une des plus grosses mises à jour de l’histoire d’Android Auto, l’entreprise continue d’affiner sa plateforme destinée aux véhicules avec des changements et des nouveautés de plus en plus utiles. Récemment, la possibilité de contrôler la lecture audio de manière plus précise a été introduite et la disponibilité de la nouvelle interface utilisateur a été étendue. De plus, d’autres améliorations telles que la prise en charge d’un thème clair et d’animations plus fluides seront bientôt introduites.

