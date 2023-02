Le Samsung Galaxy A73 5G reçoit également la mise à jour vers One UI 5.1 avec le correctif de sécurité de février

La mise à jour vers One UI 5.1 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A73 en Malaisie avec la version du firmware A736BXXU3CWB7.

Le dos du Samsung Galaxy A73 en violet

Ce mois-ci, Samsung en profite pour mettre à jour ses meilleurs mobiles, tant haut de gamme que milieu de gamme, à deux reprises puisqu’il déploie la mise à jour vers One UI 5.1 et tour à tour le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de Février 2023.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour vers One UI 5.1 sur les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G, c’est maintenant au tour du terminal le plus abouti de cette série, le Samsung Galaxy A73 5G.

One UI 5.1 débarque sur le Samsung Galaxy A73 5G

Comme nous le dit SamMobile, le géant coréen a commencé à publier la mise à jour de One UI 5.1 sur le Samsung Galaxy A73 5G en Malaisie avec la version de firmware A736BXXU3CWB7 et il devrait atteindre plus de pays dans les prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige plus de 5 douzaines de vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, corrige un certain nombre de bugs d’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

De même, ce nouveau logiciel apporte au Galaxy A73 5G toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un nouvel album de famille partagé au sein de la Galerie, de nouveaux widgets batterie et météo, l’arrivée de la fonction de collaboration en direct sur Samsung Notes, la possibilité d’enregistrer des captures d’écran dans un dossier spécifique et une amélioration de la connectivité avec les enceintes Wi-Fi.

Le Samsung Galaxy A73 5G est arrivé sur le marché en mars 2022 avec One UI 4.1 basé sur Android 12, a été mis à jour vers One UI 5 avec Android 13 à la fin de l’année dernière et n’a pas encore reçu au moins trois autres mises à jour du système d’exploitation Android. .

Une fois cette nouvelle version disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy A73 5G en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

