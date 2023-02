Position de roi, héritier en devenir : le Samsung Galaxy S24 Ultra nous présente ses premiers concepts

A peine sorti le Samsung Galaxy S23 Ultra, il semblerait que les fans de design les plus aguerris imaginent déjà à quoi ressemblera le Galaxy S24 Ultra de 2024.

Le concept Galaxy S24 Ultra de Samsung illustré dans ‘Technizo Concept’.

Il reste une année entière au Samsung Galaxy S24 pour faire son apparition dans un Unpacked 2024 qui, pourtant, a déjà commencé, et c’est effectivement le cas, avec le S23 et le Galaxy S23 Ultra nouvellement arrivés via tous les tableaux d’analyse dans le secteur Certains des fans les plus créatifs du géant sud-coréen imaginent déjà à quoi pourrait ressembler un Galaxy S24 Ultra avec de nouveaux paramètres photographiques et un énorme capteur principal.

Le design provient de la chaîne YouTube Technizo Concept, où il a été publié, mais il nous a été présenté par les collègues d’Android Headlines, nous racontant les détails d’un concept intéressant qui consiste à maintenir les lignes et les évolutions de Samsung, tout en donnant un touche importante au montage photographique. .

Évidemment, ne le prenez pas comme une fuite, car ce n’est pas le cas, et nous n’allons pas non plus commenter quoi que ce soit sur le matériel qui est attendu, avec ce mariage entre Qualcomm et Samsung qui l’année prochaine continuera de faire plaisir à la majorité, bien que vous pouvez tirer une conclusion de cette comparaison qui, pour beaucoup, nous a fait penser qu’attendre le Galaxy S24 Ultra était une meilleure idée que de passer d’un S22 Ultra au nouveau Galaxy S23 Ultra cette année.

C’est le premier concept d’un hypothétique Samsung Galaxy S24 Ultra pour lequel il manquerait une année entière

Eh bien, comme vous le verrez dans la vidéo publiée par les designers qui ont travaillé la magie, toutes les lignes de design que Samsung a développées cette année ont continué sur cette voie très acclamée, peut-être sur la base des bonnes critiques recueillies par le Galaxy S23. avec ses petites modifications.

On parle surtout de ces bords de plus en plus plats, qui nous présentent un écran également plus plat et plus utilisable, bien que toujours avec des bordures arrondies pour améliorer l’ergonomie de l’ensemble.

L’arrière suivrait cette stratégie tout en conservant une symétrie, avec un verre plus plat mais aux bords tout aussi incurvés, ce qui fait la part belle à un module photographique différent, sûrement conçu pour accueillir un capteur principal de 1 pouce que Samsung n’a pas encore osé monter dans un Galaxy S, et cela malgré le fait que le S23 Ultra possède des appareils photo de taille superlative.

En fait, selon ces créatifs, Samsung choisirait d’éliminer l’un des quatre objectifs, très probablement l’un des deux téléobjectifs, améliorant les autres pour maintenir la polyvalence photographique sans avoir besoin de ce zoom optique intermédiaire 2 ou 3x de non périscopique téléobjectif. .

Un petit îlot reviendrait également pour encadrer les caméras, chose étrange, avec les boutons physiques dans la même position et le S-Pen également sur le côté gauche comme avant, sûrement le moins intuitif et logique mais aussi le seul valable vu la taille de modules de caméra.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à commenter car il ne s’agit en réalité que d’un concept de fan, mais la vérité est qu’il faut des idées sur lesquelles nous espérons que Samsung travaillera, comme le retour aux écrans plats d’une manière ou d’une autre et la photographie habituelle amélioration qui aujourd’hui est la seule chose qui justifie les prix très élevés.

Qu’attendez-vous du Samsung Galaxy S24 Ultra ? Va-t-il continuer à se rapprocher du mobile parfait ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :