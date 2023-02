Il existe 3 marques Android au-dessus de l’iPhone selon la principale organisation de consommateurs du pays

Les utilisateurs de mobiles OnePlus, POCO ou Motorola sont plus satisfaits que ceux qui ont un iPhone.

Les gens qui ont un Motorola sont plus satisfaits que ceux qui utilisent un iPhone / Image :

Le dernier rapport de satisfaction des marques technologiques préparé par OCU a révélé quelles sont les marques qui offrent une expérience plus satisfaisante aux consommateurs. L’organisation a recueilli plus de 97 000 réponses, dans le but de découvrir quelles sont les entreprises d’électronique grand public préférées, et pourquoi.

Dans l’enquête, les utilisateurs d’France, de Belgique, de France, d’Italie et du Portugal ont été interrogés sur leurs marques préférées dans certains segments du marché de la technologie, y compris celui qui comprend les smartphones et les tablettes. Il est frappant de voir que trois marques d’origine chinoise se positionnent dans les trois premières positions du classement des smartphones, devant Apple.

Propriétaires de mobiles OnePlus, les plus satisfaits

Le classement des meilleures marques mobiles révèle que la marque préférée des utilisateurs est OnePlus. Les personnes interrogées mettent en avant les mobiles de la marque pour leur facilité d’utilisation, la qualité de l’appareil photo, de l’écran et du fonctionnement. Tout cela finit par se traduire par un score de 84 dans le classement global de satisfaction.

Juste en dessous se trouve POCO. La sous-marque Xiaomi a obtenu 81 points pour être en deuxième position, dépassant Motorola d’un seul point. Les deux entreprises sont pénalisées pour leur décision de ne pas intégrer la résistance à l’eau dans la plupart des modèles qui composent leur catalogue.

Étonnamment, Apple est en quatrième position du classement, bien en dessous des trois premiers dans la section autonomie de la batterie. La société Cupertino est liée à la satisfaction globale avec Xiaomi et OPPO.

Les choses changent, et beaucoup, quand on voit le classement de satisfaction du marché des tablettes. Dans ce cas, Apple domine le reste avec 81 points de satisfaction globale, et curieusement, Huawei est en deuxième position, suivi d’Amazon. Xiaomi occupe la quatrième position, et Samsung, pour beaucoup la société de référence sur le marché des tablettes Android, n’apparaît qu’en cinquième position.

Lors de l’obtention des réponses, des facteurs tels que le nombre de pannes subies par les appareils ou leur gravité, la durée, les principaux problèmes rencontrés lors de l’utilisation ou les préférences de chaque consommateur ont été pris en compte.

Le rapport présente également des données intéressantes : il a été révélé que la majorité des consommateurs espagnols utilisent déjà des smartphones avec plus de 64 Go de stockage, plus de 8 % ayant déjà 128 Go de stockage ou plus. De même, la durée de vie moyenne des smartphones ne cesse de croître, atteignant désormais quatre ans et quatre mois.

