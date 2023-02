OnePlus 7T pousse enfin la mise à jour du système Android 12/OxygenOS 12

La version opérateur T-Mobile du OnePlus 7T aurait dû recevoir la mise à jour Android 12 il y a longtemps. Cependant, pour des raisons internes, cette mise à jour n’est pas arrivée. Néanmoins, les utilisateurs de cet appareil peuvent désormais sourire car la mise à jour est désormais disponible. Ce téléphone mobile de trois ans a enfin inauguré la mise à jour majeure de la version OxygenOS 12 basée sur Android 12. Il faut généralement plus de temps aux opérateurs pour mettre à niveau et pousser la version verrouillée du système. En octobre de l’année dernière, la version déverrouillée du téléphone mobile OnePlus 7T a poussé la mise à jour Android 12.

T-Mobile n’a pas encore annoncé officiellement la nouvelle mise à jour Android 12 pour le OnePlus 7T, mais certains utilisateurs ont détecté la mise à jour du firmware. Selon le journal des modifications, la mise à jour est fournie avec le correctif de sécurité de décembre 2022. Le numéro de version du micrologiciel est HD1907_11_F.03 et la capacité de téléchargement est proche de 4 Go. Le OnePlus 7T McLaren Edition devrait toujours être éligible à la mise à jour Android 12, mais cela prendra un certain temps.

Caractéristiques OnePlus 7T

Conception:

Le OnePlus 7T a un design élégant et moderne, avec un dos en verre et un cadre en aluminium. Il a un module de caméra circulaire à l’arrière, ce qui lui donne un look distinctif. Le téléphone est disponible en deux couleurs : Frosted Silver et Glacier Blue.

Afficher:

Le OnePlus 7T dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est lumineux et dynamique, et offre d’excellents angles de vision.

Processeur et RAM :

Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, qui est un chipset puissant et efficace. Il est associé à 8 Go ou 12 Go de RAM, selon le modèle.

Stockage:

Le OnePlus 7T est livré avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne, selon le modèle. Cependant, le téléphone ne dispose pas d’un emplacement pour carte microSD, vous ne pouvez donc pas étendre le stockage.

Caméra:

Le OnePlus 7T dispose d’une triple caméra à l’arrière, composée d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels. Le système de caméra est capable de prendre d’excellentes photos et vidéos dans une variété de conditions d’éclairage. À l’avant, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels.

Batterie:

Le téléphone dispose d’une batterie de 3800 mAh, ce qui n’est pas la plus grande du marché, mais elle est suffisante pour vous permettre de passer une journée d’utilisation modérée. Le téléphone prend également en charge la charge rapide, qui peut charger la batterie de 0 à 70 % en seulement 30 minutes.

Logiciel:

Le OnePlus 7T fonctionne sur OxygenOS, qui est basé sur Android 10. OxygenOS est connu pour être rapide, fluide et personnalisable, et il offre une expérience Android proche du stock avec quelques fonctionnalités supplémentaires et des options de personnalisation.

Mises à jour OnePlus 7T depuis 2019

Le OnePlus 7T a reçu plusieurs mises à jour depuis sa sortie. Ces mises à jour concernent à la fois les corrections de bugs et les mises à niveau des fonctionnalités. Voici un aperçu des principales mises à jour logicielles que le téléphone a reçues :

OxygenOS 10.0.3 :

Il s’agissait de la première mise à jour logicielle majeure pour le OnePlus 7T. Cette mise à jour a été rendue publique en octobre 2019. Elle comprenait plusieurs corrections de bugs, une mise à niveau du système de caméra et des optimisations pour les performances globales du système. Il s’agit également de la version initiale du logiciel livré avec le téléphone au lancement.

OxygèneOS 10.0.4 :

Cette mise à jour est arrivée en novembre 2019 et apporte de nombreuses améliorations au système de caméra. Il ajoute également de meilleures images stables et un mode Nightscape supérieur.

OxygèneOS 10.0.5 :

Cette mise à jour a été publiée en décembre 2019. Elle corrige plusieurs bugs et optimise les performances.

OxygèneOS 10.3.0 :

Il s’agissait d’une mise à jour majeure publiée en janvier 2020. Elle apportait plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau système de navigation gestuelle et une gestion améliorée de la RAM.

OxygèneOS 10.3.1 :

Cette mise à jour a été publiée en février 2020. Cette mise à jour corrige plusieurs bugs et améliore également les performances.

OxygenOS 10.3.2 :

Cette mise à jour a été publiée en mars 2020. Elle met à niveau la caméra et le réseau.

OxygèneOS 10.3.3 :

Cette mise à jour a été publiée en mai 2020. Elle corrige plusieurs bugs et améliore également les performances.

OxygenOS 11 :

Il s’agissait d’une mise à jour majeure publiée en décembre 2020. Cette mise à jour apporte le système d’exploitation Android 11 au OnePlus 7T. Il comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et mises à niveau, notamment une nouvelle conception visuelle, de meilleures fonctionnalités de confidentialité et de sécurité. Il améliore également les performances et la stabilité.

OxygenOS 11.0.1.1 :

Cette mise à jour a été publiée en janvier 2021. Elle corrige plusieurs bugs et améliore également les performances.

OxygenOS 11.0.2.1 :

Cette mise à jour a été publiée en février 2021. En plus des corrections de bugs, elle améliore également la durée de vie de la batterie et la stabilité de la caméra pour les vidéos et les mises à niveau vers le mode sombre.

OxygenOS 11.0.3.1 :

Cette mise à jour a été publiée en mars 2021. Elle corrige plusieurs bugs et améliore également les performances. Il corrige également les problèmes de connexion réseau et la stabilité globale du système.

OxygenOS 11.0.4.4 :

Cette mise à jour a été publiée en avril 2021. Elle corrige plusieurs bugs et améliore la caméra et la stabilité globale du système.

OxygenOS 11.0.5.5 :

Cette mise à jour est sortie en mai 2021. Elle corrige plusieurs bugs, corrige la caméra et améliore également les performances.

OxygenOS 11.0.6.8 :

Cette mise à jour est sortie en juin 2021. Elle corrige plusieurs bugs, corrige la caméra et améliore également les performances.

OxygenOS 11.0.7.9 :

Cette mise à jour est sortie en août 2021. Elle corrige plusieurs bugs, corrige la caméra et améliore également les performances.

OxygenOS 11.0.8.12 :

Cette mise à jour a été publiée en septembre 2021. Elle comprend plusieurs corrections de bugs et optimisations, telles qu’une meilleure connectivité et stabilité Wi-Fi, et des performances améliorées de l’appareil photo.

OxygenOS 11.0.9.9 :

Cette mise à jour est sortie en décembre 2021. Elle corrige plusieurs bugs, corrige la caméra et améliore les performances.

OxygenOS 11.0.10.11 :

La première mise à jour de 2022 a frappé ce téléphone en janvier. Il corrige plusieurs bugs, corrige la caméra, la connectivité réseau et améliore les performances.

OxygenOS 11.0.11.12 :

Cette mise à jour est sortie en février 2022. Elle corrige plusieurs bugs, corrige la caméra, la connectivité réseau et améliore les performances. Il apporte également une mise à jour pour les applications stables.

Bien que cet test des mises à jour s’arrête en février 2022, il est important de noter que le OnePlus 7T a reçu des mises à jour mensuelles régulières jusqu’à ce mois-ci.