Le plus beau des Motorola touche à nouveau le fond : écran OLED, recharge 5G et 68W

Plus de 70 euros de remise pour ce Motorola milieu de gamme, c’est l’un de ses prix les plus bas depuis sa mise en vente.

Le Motorola de milieu de gamme que nous recommandons est magnifique dans la couleur Very Peri.

Il n’a pas les meilleures fonctionnalités ni les meilleures performances du marché, mais le Motorola Edge 30 Neo est l’un de nos téléphones préférés en raison de l’originalité de sa proposition. À première vue, son beau design attire notre attention, mais son écran OLED, sa connectivité 5G et sa charge de 68 W brillent également. Nous parlons de ce Motorola Edge 30 Neo car vous pouvez désormais l’acheter pour seulement 326 euros sur Amazon, l’un des prix les plus bas qu’il ait eu depuis son lancement.

A l’origine, ce mobile milieu de gamme est au prix de 399 euros, vous économisez donc plus de 70 euros si vous l’achetez maintenant. Attention, si vous êtes abonné à Amazon Prime vous n’aurez pas à payer les frais de port, en plus de le recevoir chez vous en quelques heures. Le Motorola Edge 30 Neo au coloris Very Peri (violet) que l’on aime tant a également un très bon prix chez MediaMarkt, 326 euros. Si la couleur ne vous dérange pas, vous pouvez vous procurer le modèle noir pour seulement 323,59 euros chez PcComponentes.

L’analyse du Motorola Edge 30 Neo nous a permis de découvrir un terminal très intéressant et très équilibré dans ses performances. Ensuite, nous vous disons tout ce que vous devez savoir avant de vous en procurer.

Motorola Edge 30 Neo

Achetez le Motorola Edge 30 Neo le moins cher

La première chose que vous devez garder à l’esprit est que ce Motorola Edge 30 Neo est l’un des meilleurs téléphones compacts du moment. Qu’est-ce que cela indique? Il n’a pas un écran aussi grand que d’habitude sur le marché actuel, vous pouvez donc le contrôler parfaitement d’une seule main. Il fait également partie des meilleurs mobiles fins et légers, avec une épaisseur de 7,75 millimètres et un poids de seulement 155 grammes. D’après notre propre expérience, avoir cet Edge 30 Neo entre les mains est incroyable.

Nous avons pu essayer le modèle de couleur Very Peri, choisi comme couleur de l’année 2022. Ce genre de violet est très attrayant, en plus de donner au smartphone une touche originale. Le design du Motorola Edge 30 Neo tombe amoureux pour d’autres raisons, comme le fait que le cadre qui entoure le module photographique arrière s’allume lorsque nous recevons une notification.

On laisse le design de côté pour parler d’un autre de ses points forts, l’écran. Ce mobile Motorola embarque un panneau OLED de 6,28 pouces, une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), une netteté de 419 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. En tenant compte de nos tests, vous pouvez être sûr de profiter d’un écran de très bonne qualité, l’un des meilleurs de la catégorie.

Le processeur qui donne vie au Motorola Edge 30 Neo est le Qualcomm Snapdragon 695 5G. Ce n’est pas la puce la plus adaptée aux tâches exigeantes, telles que les jeux, mais pour les tâches quotidiennes, elle dispose d’une puissance plus que suffisante. De plus, l’Edge 30 Neo fait partie des meilleurs téléphones Motorola avec 5G que vous pouvez acheter aujourd’hui. Il dispose de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et sa mise à jour vers Android 13 se confirme dans les mois à venir. Soit dit en passant, l’achat de mobiles Motorola en vaut la peine pour avoir une version très propre d’Android.

Il y a deux caméras que ce smartphone a à l’arrière : une principale de 64 mégapixels avec des résultats corrects et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels de qualité inférieure. D’autre part, le terminal dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran et de deux haut-parleurs Dolby Atmos qui offrent un son de bonne qualité.

Motorola Edge 30 Neo

En termes d’autonomie, la batterie de 4 020 mAh n’a aucun problème à atteindre la fin de la journée sur une seule charge. Par conséquent, même si vous êtes exigeant, le plus normal est que vous n’ayez pas à le recharger avant la tombée de la nuit. La charge rapide qu’il prend en charge est de 68 W, avec un chargeur inclus, donc en un peu plus d’une demi-heure, il atteint 100 % de batterie.

Un beau design, un écran de qualité, des performances correctes, la 5G… Le Motorola Edge 30 Neo est un terminal très équilibré que nous adorons, d’où la note remarquable que nous lui avons attribuée dans le test. On vous rappelle que vous pouvez désormais l’acheter pour seulement 326 euros sur Amazon dans le modèle couleur Very Peri, c’est un bon choix pour l’avenir.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :