Nothing Phone (1) reçoit maintenant la mise à jour stable du système Android 13 / Nothing OS 1.5

« Nothing » est une entreprise technologique fondée par Carl Pei, qui a cofondé OnePlus. En juillet 2022, la société a officiellement lancé son premier téléphone mobile, Nothing Phone (1). Après le lancement officiel de ce téléphone mobile, sa première mise à jour est arrivée dans environ six mois. Nothing a poussé la première version de test bêta de Nothing OS 1.5 pour Nothing Phone (1) en décembre de l’année dernière. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de vérifier le système Android 13 avant l’arrivée de la version stable. Nothing commence maintenant le déploiement général de la version stable de Nothing OS 1.5.2 pour le téléphone mobile.

La mise à jour Nothing OS 1.5 arrive à 1,25 Go et offre une tonne de nouvelles fonctionnalités et optimisations. Cette nouvelle mise à jour comprend une nouvelle application météo, de nouvelles commandes multimédias et davantage d’options d’interface de glyphes. Il est également livré avec des mises à niveau des caméras. De plus, les applications se chargent plus rapidement et les animations du système sont plus fluides. La consommation d’énergie en veille du téléphone mobile après la mise à jour est beaucoup plus faible.

Journal des modifications de la mise à jour de Nothing OS 1.5

Application météo

La nouvelle application météo Nothing

Toucher le widget météo sur l’écran d’accueil ouvrira désormais la ville correspondante directement dans l’application au lieu d’ouvrir un lien.

Fonction personnalisée

Tout nouveau pack de sons Glyph pour plus de sonneries et de sons de notification.

Fournissez plus de schémas de couleurs dans le sélecteur de papier peint.

Nouvelle collection de papiers peints minimalistes.

Les icônes peuvent correspondre à la couleur d’arrière-plan pour rendre l’écran d’accueil plus cohérent.

Personnalisation des raccourcis de l’écran de verrouillage. Créez des raccourcis pour l’appareil photo, la lampe de poche, les commandes de l’appareil et le portefeuille.

Améliorer l’expérience

Basculez facilement l’utilisation des données avec le panneau de configuration rapide du réseau amélioré lors de l’utilisation de la double carte SIM.

Affiche automatiquement le réseau actuel et indique la quantité de données mobiles utilisées dans les paramètres rapides.

Scannez les codes QR directement dans l’application appareil photo. Le scanner apparaît également dans les Paramètres rapides sous forme de raccourci.

Sélectionnez la préférence de langue pour différentes applications.

Amélioration visuelle

Un nouveau look pour les commandes multimédias. Amenez les pochettes d’album à l’écran complet et bénéficiez d’un contrôle musical plus large.

Panneau de paramètres de volume amélioré. Permet un contrôle granulaire du volume sans déverrouiller l’appareil.

Notifications lumineuses du mode de jeu améliorées. Par conséquent, l’utilisateur est moins distrait lorsqu’il joue au jeu.

Animations plus fluides lorsque l’affichage passe de l’activation à la désactivation.

Une interface d’application de caméra plus raffinée.

Confidentialité et sécurité

Soyez averti lorsqu’une application accède au presse-papiers. Effacez l’historique après un certain temps pour empêcher tout accès indésirable.

Ajoutez des applications de sécurité personnelle.

Meilleure confidentialité, y compris le sélecteur de photos, les autorisations des appareils Wi-Fi à proximité et certaines autorisations multimédias.

La performance du système

La précision du déverrouillage des empreintes digitales a augmenté de 12 %.

Les applications démarrent 71 % plus rapidement.

La consommation d’énergie en veille a été réduite jusqu’à 50 %.

Implémentation d’une nouvelle fonctionnalité d’auto-réparation qui supprime périodiquement les vidages système et les caches inutilisés.

Amélioration de la stabilité du système.

Corrections de bugs généraux.

Caractéristiques du téléphone (1)

Le Nothing Phone (1) est le premier téléphone mobile de la société alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 778G+. L’appareil est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone est préinstallé avec le système Android 12 et utilise Nothing OS 1.0.

Le Nothing Phone (1) propose deux caméras arrière de 50MP composées d’une caméra principale Sony IMX766 de 50MP et d’un capteur ultra grand-angle Samsung JN1 de 50MP. À l’avant de cet appareil, il y a un capteur 16MP pour les selfies. Ce téléphone mobile de milieu de gamme est livré avec un écran OLED 120 Hz. Selon la classification officielle, cet écran est livré avec une luminosité maximale de 1200 nits (limitée initialement) et est protégé par Corning Gorilla Glass.

Sous le capot, le Nothing Phone (1) dispose d’une batterie décente de 4 500 mAh pour garder ses lumières allumées. L’appareil prend également en charge une charge rapide de 33 W, une charge sans fil Qi de 15 W ainsi qu’une charge sans fil inversée de 5 W. Ce dispositif cible quelques marchés, notamment l’Inde.