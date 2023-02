Xiaomi vient de lancer une imprimante laser et il semble qu’elle pourrait faire exploser le marché

Xiaomi veut percer le marché des imprimantes domestiques : la nouvelle Xiaomi K100 est une imprimante laser à un prix très bas.

La nouvelle imprimante laser de Xiaomi conserve l’esthétique classique des produits de la marque

Xiaomi a mis en vente un nouveau produit en Chine. Il s’agit d’une imprimante laser destinée à l’environnement domestique, qui se distingue par sa conception soignée et son prix bien inférieur à la plupart des alternatives de certains des fabricants les plus populaires de ce type d’appareil. Ce n’est pas le premier modèle d’imprimante lancé par Xiaomi, puisque par le passé, il avait déjà mis en vente une version multifonction plus avancée et plus chère, appelée AIO K200, un[modèlesoussamarqueMIJIA(https://NetcostSecurity/Xiaomi/Xiaomi-just-introduced-a-new-multifunction-printer)etmêmeuneimprimantedepochesansencre ;maisc’estl’undesplusintéressantsenraisondesonessencesimpleetminimaliste[modelobajosumarcaMIJIA(https://NetcostSecurity/Xiaomi/Xiaomi-acaba-de-presentar-una-nueva-impresora-multifuncion)yhastaunaimpresoradebolsillosintinta;perosíesunadelasmásinteresantesporsuesenciasimpleyminimalista

Ce nouveau modèle, appelé Xiaomi K100, se positionne dans le catalogue de l’entreprise comme l’imprimante laser la moins chère de toutes celles que l’entreprise a lancées à ce jour. Malgré cela, il possède des fonctionnalités intéressantes qui peuvent en faire l’option parfaite pour ceux qui recherchent une imprimante domestique et ne veulent pas trop la compliquer.

Cette imprimante a un format compact, seulement 33 centimètres de large sur 18 de haut. À l’intérieur, il comprend un toner interchangeable qui, selon l’entreprise, est utilisé pour imprimer jusqu’à 1500 pages. Compte tenu de son coût, d’environ 33 euros actuellement, chaque page a un coût pour l’utilisateur d’environ 2 centimes d’euro.

L’imprimante laser Xiaomi K100 prend en charge l’impression via USB ou sans fil grâce à sa connexion Wi-Fi. Il intègre également une puce NFC qui vous permet de connecter rapidement votre smartphone et d’envoyer des documents à imprimer d’un simple toucher.

Entre autres fonctions, il faut souligner l’inclusion d’une fonction de numérisation, la reconnaissance automatique des bords et le réglage manuel. Il a une capacité d’impression allant jusqu’à vingt pages par minute.

Le prix de l’imprimante est de 899 yuans, soit environ 122 euros actuellement. Il peut être acheté dans la boutique officielle de la société chinoise. Pour le moment, il n’a pas été révélé s’il finira par être disponible dans d’autres régions de la planète.

